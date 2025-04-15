Tiger力追Gao譜姊弟戀　首度合作親熱戲欠奉

藝人邱傲然（Tiger）與沈貞巧（Gao）在新劇《麻甩媽咪》中首次合作，當中有不少感情戲，相較年長的Gao笑言曾擔心觀眾會感覺太姊弟戀，幸出來效果亦算合襯。二人異口同聲表示愛是無分年齡，自己接受姊弟戀，最重要看雙方相處。

劇中角色擁有陰陽眼的Gao，自爆讀小學時曾試過在練琴室看見靈體，嚇得她不敢獨自練琴兩個月，至今想起仍有餘悸。另指因角色關係，今次拍攝讓她接觸到紋身及修甲等行業，感覺有趣，而角色寡言性格也跟現實中的她一樣，笑言這是大家平時見不到的一面。至於演汽車維修員的Tiger，為做好角色，事前特意找車房朋友請教，加上本身喜愛車，笑言算是自肥，又笑指雖然劇中一直追求合資租屋的Gao，但親熱戲欠奉：「有笑戲、好濃郁嘅內心戲、喊戲、鬧交同冷戰，你話幾浪漫，未拍拖就冷戰。」二人表示首次合作拍劇感覺很新鮮，加上不時有溝通，故拍得安心又開心。

談到入行以來演過不少劇集，還想挑戰甚麼類型角色？Gao笑謂：「其實我好想拍校園青春劇，要叫Oppa嗰啲，相信會變咗笑片，可能好好睇。」Tiger則表示甚麼類型角色也想試，長遠目標則希望親自執導劇集，坦言知道還有很多事情需要學習，故不會心急會一步一步來。

Tiger：

服裝: ACNE，DESCENDANT，Clark’s，Nialaya，YABASTA工房

Gao：

服裝: H&M