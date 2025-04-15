吉野千歲　G奶偶像大胃王

吉野千歲嘅樣貌甜美可人，同人氣女星有村架純有幾分相似。（互聯網）

俗語有話「女兒口大食窮郎」，但咪以為擁有櫻桃小嘴嘅女仔就唔大食，好似今日為大家介紹嘅日本寫真女優吉野千歲，自稱係好擦得，試過參加日本嘅競食比賽，偏偏身材冇因為大食而走樣，真係令人羨慕！

胴體火辣

某日本安全套品牌有個傳統，就係每年會喺寫真界挑選一位人氣女優擔任宣傳大使，向各界宣揚安全性行為嘅重要性，而能夠當選「套女郎」嘅靚女無不擁有極品身材，性感尤物相澤仁美可以話係代表人物之一。至於同樣獲委任為安全套品牌宣傳大使嘅吉野千歲，就甚有前輩嘅影子！

現年25歲嘅千歲，有一張正統派面孔，即係典型長髮靚女樣，笑容畀到人一份親切感。身材方面，千歲冇仁美生得咁高挑，但火辣程度不相伯仲，心口一對G奶堅挺又脹卜卜，又唔介意着得勁少布，頻頻露出乳溝、側乳同下乳，襯埋38吋巨尻，實在係太吸睛！

食量驚人

吉野千歲喺高中畢業後去咗一間製鐵工場打工，因薪水微薄，不時以客串性質擔任模特兒，後來被星探發現，獲邀加入寫真女優行列，2018年推出首隻寫真碟後，人氣急升，順勢由家鄉佐賀搬到東京發展。出道以來，千歲多次喺演藝圈掀起熱話，試過有一次參加電視台嘅綜藝節目，因扮演人氣女星有村架純扮得非常神似而引嚟大量觀眾關注。另外，有人曾質疑千歲擔任安全套宣傳大使會令健康形象受損，但佢能夠以正面態度回應，表明安全性行為係大家都要認識嘅事情，因而獲得粉絲們嘅支持！

值得一提，千歲除咗拍寫真，又同兩位女仔組成大食三姊妹參加競食活動，咪睇少佢嘅食量，有一次參加綜藝節目，呢三姊妹可以一餐食晒有成10公斤重嘅巨型海鮮飯，問你服未！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：37G-25-38

身為寫真女優嘅吉野千歲，亦係偶像組合成員，登入其社交網，除咗可以搵到大量靚相，仲會知道佢嘅工作消息。