衛蘭Encore玩即興點唱　獲近萬歌迷唱生日歌慶生

歌手衛蘭(Janice)世界巡迴演唱會《OUT OF FRAME》廣州首站一連三場於前日圓滿結束。一向多才多藝的Janice於演唱會怎少得自彈自唱的環節,拿着結他感性地說「It’s OK to be Sad」,唱出《ONLY LOVE》。分享到當自己不開心的時候就更能感受到身邊的愛,包括妹妹衛詩,感恩這麼多愛她的好姊妹,好朋友,而與台下的歌迷互動時,聽到歌迷讚她瘦咗又很開心,但又笑言大家應該唔會喜歡太瘦的她,又說永遠都是18歲,逗得她非常開心。

適逢尾場(13日)是Janice的正日生日,亦是她出道20周年的日子,主辦單位特意送上驚喜,在Encore時推出了生日蛋糕,全場近萬位歌迷獻唱生日歌與Janice慶生,現場亦播放了一眾藝人的生日祝福,Janice表示驚喜萬分,十分感動 。台下亦有多位朋友現身支持,包括鍾舒漫、王君馨、泳兒、關心妍、Winka (Collar)、應昌佑、朱芸編及林芊瑩 (Irene),場面溫馨。

衛蘭坦言非常感謝藝人朋友的祝福:「我一見到他們便哭了,非常幸運20年前有他們的幫助,直到今天仍然陪伴我,十分感恩。」正正是因為有當年的努力,才能成就今天的她,能如此幸福地有這麼多好歌,成為今天的《The Best Version Of Me》。其後,Janice為答謝歌迷們的支持,更再次Encore,讓大家即興點歌,唱出《夏日傾情》、《回電我》、《一場誤會》、《拍錯拖》及《雜技》,最後唱出《大哥》來為演唱會劃上完美句號。