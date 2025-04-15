衛蘭Encore玩即興點唱　獲近萬歌迷唱生日歌慶生

歌手衛蘭（Janice）世界巡迴演唱會《OUT OF FRAME》廣州首站一連三場於前日圓滿結束。一向多才多藝的Janice於演唱會怎少得自彈自唱的環節，拿着結他感性地說「It’s OK to be Sad」，唱出《ONLY LOVE》。分享到當自己不開心的時候就更能感受到身邊的愛，包括妹妹衛詩，感恩這麼多愛她的好姊妹，好朋友，而與台下的歌迷互動時，聽到歌迷讚她瘦咗又很開心，但又笑言大家應該唔會喜歡太瘦的她，又說永遠都是18歲，逗得她非常開心。

適逢尾場(13日)是Janice的正日生日，亦是她出道20周年的日子，主辦單位特意送上驚喜，在Encore時推出了生日蛋糕，全場近萬位歌迷獻唱生日歌與Janice慶生，現場亦播放了一眾藝人的生日祝福，Janice表示驚喜萬分，十分感動 。台下亦有多位朋友現身支持，包括鍾舒漫、王君馨、泳兒、關心妍、Winka (Collar)、應昌佑、朱芸編及林芊瑩 (Irene)，場面溫馨。

衛蘭坦言非常感謝藝人朋友的祝福：「我一見到他們便哭了，非常幸運20年前有他們的幫助，直到今天仍然陪伴我，十分感恩。」正正是因為有當年的努力，才能成就今天的她，能如此幸福地有這麼多好歌，成為今天的《The Best Version Of Me》。其後，Janice為答謝歌迷們的支持，更再次Encore，讓大家即興點歌，唱出《夏日傾情》、《回電我》、《一場誤會》、《拍錯拖》及《雜技》，最後唱出《大哥》來為演唱會劃上完美句號。