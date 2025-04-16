【是日通勝】

農曆三月十九

乙巳年 庚辰月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、開市

忌：嫁娶、栽種、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：23、32、35

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

金牛座：無論做甚麼事都遭人挑剔，內心非常不爽！

雙子座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

巨蟹座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

獅子座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

處女座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

天秤座：財運欠佳，開支超出預算，宜加強節流措施。

天蠍座：各方面的運勢都不錯，身心處於極佳狀態。

人馬座：財運升幅顯著，在投資方面有望獲得甜頭。

山羊座：健康運稍遜，久坐無益，抽空做點運動吧！

水瓶座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

雙魚座：財運不錯，可作小額投資，易獲理想回報。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）雞 煩惱多

鼠：工作表現下跌，丟失飯碗的機會大增。

牛：進行投資活動前，必須做好風險評估。

虎：跟有學問的人來往，得着會比預期多。

兔：健康運較差，出門必須留意交通安全。

龍：對伴侶諸多埋怨，小心感情關係生變。

蛇：有望發揮自身才能，易獲得上司賞識。

馬：身心狀態差，耐性不足，容易發脾氣。

羊：獲貴人出手相助，事業發展漸入佳境。

猴：積極性欠佳，見到賺錢機會也抓不住。

雞：是日沖煞，情緒不穩，容易自尋煩惱。

狗：話頭醒尾，能靈活處理工作上的難題。

豬：病向淺中醫，若身體不適，應盡早求醫。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

安全旅遊

復活節假期及五．一黃金周在即，又是旅遊出行的大好時機，不過玩樂之餘，出門切記要做好兩手準備，加緊注意人身安全。

乙巳蛇年，天干為乙木之年，往往伴隨大風災或大水災，而立春八字出現「寅巳刑」及「巳亥刑」，代表交通意外更易發生，除大型車禍外，也要提防交通系統大規模失靈或嚴重航空事故。

另外，乙巳蛇年二黑星飛臨中宮，其中地震最為令人憂慮，慶幸二黑星飛臨中宮也象徵「入囚」，整體還算受控，若有重大災禍發生，主要大國仍有能力救援。或者更好的方法是時刻留心通報，必要時改變行程，盡量遠離潛在風險。

不少朋友喜愛自駕遊，但也要評估目的地的天氣及地勢，謹記量力而為，可於車內掛上葫蘆或刻有太歲星君的汽車掛飾，以祈安心。

到大自然景點旅遊，看到漂亮的石頭草木，僅以相機紀念就好，避免帶回家，以防不慎將陰氣帶回，反而影響家宅運勢。