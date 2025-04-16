趙露思傳續約後首露面　眼神空洞失女神風采

內地小花趙露思去年底突然因病停工，並停拍新劇《戀人》。早前播出她病後拍攝的綜藝節目，親揭因抑鬱症復發而導致全面停工，而近日有傳她與公司續約至2030年。昨日她以神秘嘉賓身份現身活動，令現場粉絲狂喜，網民對她「復出」反應兩極，有人讚她美麗如昔，亦有網民指她變了樣，眼神變得散漫，大感可惜！

昨日有網民上載趙露思以神秘嘉賓身份亮相北京一間時裝店的照片，染了紅髮的她身穿低胸紅裙，原本披上一件黑色外套，其後脫下露出雪白玉背，非常艷麗，她對粉絲揮手打招呼，態度親民，與現場其他嘉賓亦有傾有講。不過，有網民留言指趙露思變了：「感覺變相了，面笑裏不笑的」、「和以前不同了，笑容很僵硬，以前超喜歡她的顏」、「為啥感覺眼神還是無光，好心痛」。不過，亦有網民替趙露思作出反駁，讚她是零死角美人，跟以前一樣冇變：「為甚麼要可惜呢！為甚麼一定要像以前的她呢？你會永遠當20歲小姑娘嗎？」

網上賣Bra獲打氣

趙露思又在自己的社交平台Po出新短片，片中她推介胸圍，並拿上手及臉試質地，十分落力宣傳，她表示：「今年夏天就這麼穿，天氣開始熱起來了，終於可以給大家分享一些又美又涼快的喱士文胸啦！是可以作為內搭的點睛之筆，一件Get夏日空氣感穿搭。」網民紛紛留言為她打氣加油，讚她十分厲害，並給予鼓勵。