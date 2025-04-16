梁凱晴做野蠻女友　尷尬摸張振朗

藝人梁凱晴（Carina）參選港姐時被冠以「翻版楊采妮」稱號，擁高學歷高顏值，近日她在新劇《奪命提示》中演野蠻女友角色，一直有演員夢的她曾經都有自我懷疑：「我有諗過係咪自己冇演員特質呢？於是畀錢上咗個演藝班，上完好好彩就有機會拍劇，係機緣巧合。」今次《奪》劇中她跟張振朗的對手戲亦引起網民討論，她說：「嗰場係戲中戲，我要假扮成振朗嘅女朋友去激劉穎鏇，又要扮嘴同摸心口都驚尷尬，振朗好好，叫我唔使唔好意思，令我拍得舒服。」

做惡女好玩

Carina由細到大都好鍾意看神奇女俠卡通片，對於今次演出對付壞人的角色特別興奮。她又自認性格溫柔是一個溫婉女友，甚少會發惡，現在沒有拍拖，但透過演戲可以做一次惡女友感覺很好玩：「我都好想演妹妹同女團角色，因為屋企我係家姐，好想試吓被照顧嘅感覺，同埋細個有學過中國舞同拉丁舞，鍾意睇女團騷，如果劇裏面可以試吓都開心。」

Carina於英國攻讀酒店管理學士，回港在城大修畢市場管理碩士，入行前在外國數碼媒體公司任職高級數據分析員，放棄高薪厚職入娛樂圈，現時人工不及以前，但她堅持會給家用，笑謂：「少少家用都有，唔好講錢，有畀嘅！」她又指從事物理治療的妹妹都好靚女，只是性格內斂不適合幕前，才沒有鼓勵妹妹參選港姐。