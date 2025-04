倪晨曦一拖二返多倫多　搭足15個鐘飛機

藝人倪晨曦(Elva)自2020年與圈外男友結婚後,先後誕下3個寶貝兒子,4年抱3,一家五口生活幸福美滿。早前她帶同三個兒子到日本旅行,已被網友大讚勇氣可嘉。而近日,她趁著臨近復活節假期,帶同約4歲及2歲的長子和次子出遊,回多倫多探望親友,機程長達15小時,差不多是飛日本的3倍時間,加上兩子年紀尚幼,對媽媽的挑戰難度可想而知。Elva在社交平台甫出影片,並寫道:「My friends are having fun at coachella,I’m having‘fun’at childchella,第一次獨自帶兩個小孩飛長途,兩歲的弟弟也是第一次去多倫多,慶幸兩個寶貝都很乖,吃吃喝喝玩玩睡睡,讓我平安渡過,謝謝坐在我們的旁邊的乘客,一直被誤以為是和我們同行,還順便幫我照顧小孩,也謝謝空姐的幫忙,讓整趟旅程都很順利,今年1打2,明年開始要1打3了嗎。」三人到達多倫多後更有親友前來接機,相信之後家人會幫助照顧小朋友,令Elva能可以好好享受假期。影片發布後引來一眾網友留言調侃:「好開心,一打三的場面仲溫馨啊」、「好笑呀,睇媽咪拍嘅電影。」