倪晨曦一拖二返多倫多　搭足15個鐘飛機

藝人倪晨曦(Elva)自2020年與圈外男友結婚後，先後誕下3個寶貝兒子，4年抱3，一家五口生活幸福美滿。早前她帶同三個兒子到日本旅行，已被網友大讚勇氣可嘉。而近日，她趁著臨近復活節假期，帶同約4歲及2歲的長子和次子出遊，回多倫多探望親友，機程長達15小時，差不多是飛日本的3倍時間，加上兩子年紀尚幼，對媽媽的挑戰難度可想而知。Elva在社交平台甫出影片，並寫道:「My friends are having fun at coachella，I’m having‘fun’at childchella，第一次獨自帶兩個小孩飛長途，兩歲的弟弟也是第一次去多倫多，慶幸兩個寶貝都很乖，吃吃喝喝玩玩睡睡，讓我平安渡過，謝謝坐在我們的旁邊的乘客，一直被誤以為是和我們同行，還順便幫我照顧小孩，也謝謝空姐的幫忙，讓整趟旅程都很順利，今年1打2，明年開始要1打3了嗎。」三人到達多倫多後更有親友前來接機，相信之後家人會幫助照顧小朋友，令Elva能可以好好享受假期。影片發布後引來一眾網友留言調侃:「好開心，一打三的場面仲溫馨啊」、「好笑呀，睇媽咪拍嘅電影。」