《白蓮會》女星被諧星醜化大板牙當街大哭　誤以為節目道歉

人氣HBO劇《白蓮會》（The White Lotus）英國女星Aimee Lou Wood上周末被美國搞笑節目《周末直播》（Saturday Night Live）女諧星Sarah Sherman戴上大板牙道具醜化，Aimee於社交網站批評節目「刻薄與不好笑」，其後指收到節目道歉，但知情者透露官方根本沒有正式道歉，可能Aimee私下與認識的節目工作人員聯絡，獲對方道歉，但他們並不代表節目立場，而官方拒絕道歉是因為他們會嘲諷任何人的外表，包括同一環節中的美國總統特朗普（Donald Trump）角色，沒有人會當認真。知情者亦指節目一眾都喜歡Aimee，拿她開玩笑並沒有惡意。

然而，Aimee周一（14日）於英國倫敦街頭被拍到崩潰大哭，需要同行的英國男星Ralph Davis擁抱安慰。她翌日亦於社交網站連環更新，談到拍劇體驗時自言「精神健康有時候也會有陣痛」。她又轉載對欺凌外表的評論：「你以前被人欺凌嘅嘢，依家兜一個圈返嚟，人人就喺度讚『我好鍾意你個牙』，但去到某個位你就覺得『可唔可以唔X好再講佢？』因為事實上佢最後係造成差唔多嘅感覺……」她並多謝這個觀點。另一邊廂，大批網友湧入模仿Aimee的Sarah的社交網站，留言批評她攻擊別人外表很低莊，要求她向Aimee道歉。