蔡依林遊法重現《特務J》回憶殺　挑戰不拍巴黎鐵塔失敗

台灣天后蔡依林（Jolin）早前飛往巴黎出席時裝騷活動，近日她於網上釋出「蔡依林在巴黎」的花絮短片，公開當時自己寓工作於娛樂，抽空四出拍照留倩影之餘，更重返2007年《特務J》MV的拍攝場地，期間她拿出手機作對比，右手又擺出手槍的姿勢，重現「女特務」的帥氣英姿，勾起不少樂迷的集體回憶。

Jolin此行十分享受當地的美食及浪漫氛圍：「巴黎實在太經典了，要挑戰攝影師，看她有沒有一點創意，不要再拍巴黎鐵塔、凱旋門…。」不過最終她依然被亮燈後的巴黎鐵塔美景所打動，忍不住掏出手機打卡，且笑謂：「挑戰不拍巴黎鐵塔失敗！每次來都要拍，想說挑戰不拍還是失敗。」

而游走巴黎期間，Jolin依然十分緊張新專輯的進度及製作，搭車時還透過語音向團隊說：「我改變主意了，我想那個用鼓好了，不要彈手指。」其後談到出席時裝周及當音樂人的分別時，她坦言：「在做音樂的時候，是耳朵的敏銳度要比較高一點，做音樂的時候我比較，比較是像在做自己。做時時尚周的話，需要多人忙幫忙，服裝髮壙、攝影，所有的一切都要到位。」令人感受到她對各種工作都相當看重，很有自己的一套。