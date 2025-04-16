【簡潔生活學】助人為快樂之本

有些朋友知道我們除了進行上門整理收納外，也舉辦講座或工作坊，甚至贊助一些義工活動，他們都會感到好奇，為甚麼會做收納以外的事情？只因為「快樂」！

坦白說，當初創業時，是想藉「收納」這門業務回饋社會、幫助他人，例如單親家庭、長者或是基層人士，所以，除了上門收納外，也會透過慈善或非牟利機構開辦講座或工作坊，以教育方式宣揚整理收納的好處及方法，不單是斷捨離，還達致身心靈健康，甚至改善人際關係。

而每當完成講座後，偶爾收到學員的感謝信或回覆，透露自己上課後，嘗試改變生活習慣及居住環境，並且感受到當中的美好，我們的團隊也會感到欣慰，因為別人能夠學有所用。

當我們想深一層，除了在整理上的幫助外，我們還可以再做甚麼呢？機緣巧合下，認識了一位園藝治療師，發現原來幫助社會各階層人士是有很多方式，才進而參與或贊助公益團體的義工活動，嘗試在另一個位置伸出援手，因此開啟了我們當義工之門。

而上月尾，公司便獲邀出席一個「快樂共融義工嘉許典禮2024」，並獲頒授義工嘉許獎項，我們去年就曾贊助協會旗下的長者中心，舉辦多個園藝治療工作坊：包括「永生苔蘚畫」及「酒精墨月球燈」，主要對象為腦退化長者及其照顧者，希望他們透過做手工紓緩生活壓力。

至於上星期，我們也有義工活動，贊助了大角咀某護老者中心一項名為「幸福花束‧療癒手作之旅」工作坊。這次是繼去年製作「玻璃球小花園」後，由於反應熱烈而再次籌辦，這次是以扭扭棒製作成鬱金香花束，而每位參加者在完成作品後不忘「打卡」留念，並帶着滿足的笑容離開，這個情景，就成為了我們繼續當義工的推動力了。

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial

Instagram：mcm_professional_organizer