安心亞新歌MV晒42吋長腿　全程着高踭熱舞

台灣性感女星安心亞，繼去年底在跨年晚會大晒新歌《Maybe We Can》後，日前其新歌MV亦終於面世，對此安心亞亦分享道：「大家在跨年舞台上看到的手拿麥克風的版本，為了拍MV開始練沒有拿麥的，還有新的走位，感覺就像練一個新的舞步，整個重來。」

以往安心亞的MV都以劇情、舞蹈為主，這次則以全舞蹈方式呈現，希望帶給歌迷不一樣感覺的同時，MV中更穿上高踭鞋大騷42吋長腿，然而安心亞亦分享道穿高踭跳舞係一大難題：「拍攝過程就是一直在克服地板的滑，用整雙腳的力氣hold住自己的身體。」加上每跳完一次就為膝蓋累積新的瘀傷，令她不禁苦笑道：「我的膝蓋從去年底到現在，一直都維持大面積瘀青，快要5個月。」此外，MV開頭有4位男性同時傳訊息想約會的她，卻全被她不讀不回。問她現在桃花運，她則笑答：「有夢最美啦。現實生活中會傳訊息給我的都是公司的人。」

新歌《Maybe We Can》亦由安心亞親自填詞，歌詞呈現女性在現代關係中掌握自主權的重要性，表達她現階段從容自在、忠於自我感受的愛情觀：「愛情沒有標準答案，跟隨內心節奏，從容答題，會發現原來選擇一直都在自己手裏。這也是我為甚麼可以一直維持單身，因為寧缺勿濫。」