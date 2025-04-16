真赫曼夫婦私人葬禮入土　寓所發現鼠巢

美國男星真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa繼兩個月前被發現死於美國新墨西哥州聖菲縣寓所後，私人小型葬禮日前舉行，少量親友出席，包括其65歲兒子Christopher、62歲女兒Elizabeth與58歲女兒Leslie。

Betsy死於由老鼠傳播的漢坦病毒所引發的呼吸道疾病，新墨西哥公共衞生署上月調查後於真赫曼寓所主屋附近的8間建築找到老鼠糞便，包括3間車房、2間花園小屋與3間棚子，3間車房亦發現鼠巢、一隻活老鼠與一隻死老鼠，兩部汽車中亦發現老鼠。而根據屋中電腦紀錄，Betsy在估計死亡的2月11日當日，曾寫電郵給醫生表示：「Hi Katia，真起身時有啲傷風感冒症狀，做咗新冠測試之後係陰性。但小心起見，我會取消聽日預約重新再約，可能係幾星期後，如果有期就搵2月最後一個禮拜。唔該晒！」她亦網購了幾樽氧氣罐。患有腦退化症的真赫曼估計於Betsy死後一周亦告死亡。

警方公開的隨身鏡頭片段與照片中，可見屋中部份區域整潔，但其他地方凌亂，其中一個廁所馬桶中仍有糞尿，而睡房枕頭又染血。而Betsy母親Yoshie Feaster入稟申請禁止公開警方發現真赫曼夫婦屍體時的片段，自言如果公開會令她大受創傷，她於法庭文件寫到：「圍繞我女兒死亡的公眾關注，沒有任何家長應該承受。我相信家長如何照顧一個孩子的權利，應該延伸至家長如何處理孩子身後事的決定。」然而有傳媒已入手發現屍體時的片段，其中一隻狗伏在Betsy屍身旁邊守護，雖然屍體被傳媒模糊處理，但招來網友猛烈批評，指對死者非常不尊重。