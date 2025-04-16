唐詩詠首挑戰演舞台劇　事前落足工夫練習

藝人唐詩詠、朱栢謙與繆浩昌（6號@Rubber Band）6月將演出舞台劇《妻迷Yerma》，今日於新蒲崗舉行記招分享排練情況，詩詠向栢謙送上鮮花表示尊敬和歉意，栢謙則笑說：「咁就慘啦，佢將會打得好認真。」

舞台劇經驗豐富的栢謙透露與詩詠演床戲，雖然愛情和動作已經分開，但也感到非常尷尬：「我哋要四目交投喺床上面，我真係好少做呢啲感情、戀愛嘅戲，嗰場戲係唯一一場純粹甜蜜，但我居然怕怕羞，但都排唔到落去，畀佢哋笑我，未試過呢個感覺。」問到他覺得首次演出舞台劇的詩詠表現如何？他則笑言：「我細細個就睇佢嘅劇，佢外表係好溫柔，但係非常強大嘅女性，好堅韌、好有潛質。6號會畀到大家好大嘅驚喜，一出嚟就已經係人靚聲甜，雖然同佢識於微時，但係我一直都好妒忌佢。」

首次演出舞台劇的詩詠講到演出難度，她指特別提醒自己要忘記，要好好享受演出，事前做了很多練習、綵排，與栢謙和6號有很多身體接觸，相當信任他們，直言兩人是她這生人最信任的男人。詩詠又指還未習慣在舞台被觀眾望着的感覺，栢謙則說：「冇辦法，點都係望住你，因為靚大晒，同埋佢係由頭帶到尾。」對於6號演出，詩詠指他會給大家很大驚喜，對方表演很叻，笑言他被唱歌埋沒了演戲天分，又指與6號雖然是前度定情人，但與他是內在的激情，外在激情則會與栢康。6號指初入行也有參演過舞台劇，但今次是首次有對白的演出，多謝兩位拍檔給予信心。

詩詠又講到在銅鑼灣開設的人氣麵包店人龍退減，她指首先是鋪頭產量增加，希望大家也可以買到麵包，加上也受到大環境影響。問到會否麵包賣得太貴，可會考慮減價？她說：「麵粉、牛油都有平貴，我哋嘅老師揀咗最貴嘅牛油，想堅持自己嘅出品，我哋都想畀好優惠嘅價錢，但係依家物流、稅項都有好多未知因素，希望大家食得出我哋嘅心機，同埋用咗好多高質素嘅材料。」