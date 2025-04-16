【全新又升級】麵食加甜點和飲料　圓滿飽足

麵食可以說是近年城中人氣熱選，有年輕人熱捧的米線品牌及粉麵連鎖店推出全新別具本土元素的特色麵食之餘，還有頂級雪糕品牌及人氣汽水品牌推出果味升級配方版本，麵食加甜點及飲料，為巴絲打組合成圓滿的一餐，滋味又飽足！

港式咖喱滋味

人氣米線連鎖店不時都有新搞作，最近就以地道港式咖喱為靈感，於即日起推出全新的期間限定「港式咖喱湯米線」，以自家用上十多種香料調配熬煮的咖喱湯底，香甜微辣，別具風味；配上包括咖喱牛腩、咖喱雞件及釀紅腸（三選二）成洋溢濃濃「港」味的麵食。當中的咖喱牛腩採自「香港名牌」的供應商，肉質軟嫩，燜得軟腍入味，肉味香濃。而咖喱雞件則啖啖肉且索盡咖喱汁精華，同樣精彩。展現「港味」煎釀三寶之一的釀紅腸，油香四溢的紅腸釀上又厚又彈牙的鯪魚肉後煎至金黃焦香，配上香濃咖喱湯汁，令人一試難忘。湯底預設辣度為10小辣，巴絲打可按喜好由5小辣起選擇。柯打一餸或以上米線六可加錢轉配咖喱湯；會員可享專屬優惠，套餐更送指定飲品或汽水。此外，品牌同步推出全新的「鹽香嫩鴨胸」小食，肉質細嫩甘甜，拌芫荽及海帶，開胃惹味。還有兩款全新Chill爽特飲，分別是「龍眼蜜綠茶特飲」和「百香果石榴珍珠特飲」，色味俱佳，打卡一流。品牌更任命姐姐自家設計「港喱啲」咖喱湯米線海報，並於4月下旬推出一套3款「港喱啲」紙巾，隨「港式咖喱湯米線」贈送，粉絲可別錯過！

獨特濃厚混醬

本地品牌的連鎖粉麵店最近推出全新「港式混醬套餐」，全新推出鵝腸、魷魚鬚、牛百葉、豬頸肉、麵筋等10款經典港式配料供選擇，大家可以2餸或3餸自由選餐及配上以沙茶醬、品牌自家炸醬等5種醬混合而成的混醬及油麵，「港」味濃郁！選擇困難的大可以來個「混醬大雜錦套餐」，有齊9款配料，一次過嘗到多種滋味。此外，還有大混醬、中混醬及小混醬3款混醬小食，分別是咖喱炸魚蛋豬皮蘿蔔、鴨血麵筋蘿蔔及鵝腸魷魚鬚蘿蔔和咖喱炸魚蛋，蘸滿細汁，惹味又誘人。同場還有回歸的凍杧果冷泡鐵觀音，杧果汁配甘醇冷泡鐵觀音，解辣又富茶香。品牌更首度推出「迷你粉麵套餐​玩具盲袋」，將招牌河配可樂﹑招牌春卷魚片米線配凍仙草奶茶、招牌春卷牛腩米線配凍豆漿及魚皮餃清湯米線配凍檸檬茶4款招牌美食以袖珍方法呈現，柯打港式混醬套餐以加配價抽取，的骰可愛又具收藏價值。

多種口感雪糕

頂級雪糕品牌不時會從日本引入期間限定口味，在初夏將至的這個時間，帶來日本直送的「精選環球甜品組合」，當中包括意式咖啡冰沙冰凍甜點迷你杯、紐約芝士蛋糕冰凍甜點迷你杯和士多啤梨奶凍冰凍甜點迷你杯，3款以世界各地人氣甜品為靈感而創作的特色冰凍甜點。還有全新口味Spoon Crush系列冰凍甜點迷你杯，分別是脆皮流心野莓曲奇呍呢嗱冰凍甜點迷你杯和脆皮流心朱古力極濃抺茶冰凍甜點迷你杯，兩款迷你杯均配有升級版流心醬，更為濃郁豐富的流心醬加上濃厚的雪糕及朱古力薄脆，以及濃郁雪糕交織出三重滋味口感，令滋味更昇華。此外，品牌同步推出「日本版脆皮流心系列迷你杯2杯裝」，一盒有齊兩款全新口味Spoon Crush，一次過品嘗到升級版流心醬與朱古力薄脆及濃厚雪糕的奢華滋味。

升級配方果味

汽水品牌繼早前推出升級版的橙味汽水而大受追捧後，最近帶來提子味升級版本，全新配方果味更濃更爽，包裝依舊沿用紫色色調，配上醒目提子圖案及「New great taste」標誌，果味更爆更爽。此外，更與日本室內運動樂園合作，將場內人氣遊戲換上汽水品牌期間限定的彩色新裝，其4樓頂層的餐廳更推出以品牌限定的橙味汽水調混的特飲，繽紛清爽！另品牌同步推出「放送快樂因子 爆爽大抽獎」，為巴絲打的生活加點彩色快樂因子！為了配合全新配方提子汽水登場，品牌於今個月及5月連續6個周末舉辦「彩色快樂因子站」戶外試飲活動，免費派發超過10萬罐汽水，其中包括於5 月3及4日兩天的特別活動，於啟德設Flogos泡泡快樂因子體驗，只要完成指定任務，即可親手將各式彩色快樂因子升空，香橙、心心眼等形狀泡泡隨風飄動，創造獨特快樂時刻。