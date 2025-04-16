葉童被狂粉拉落車片曝光　得體回應：我是走下去和她擁抱

內地選秀節目《乘風2025》（浪姐6）近日熱播中，多位香港代表均於節目中大受歡迎，真性情加實力並重，人氣吸到盡，自然就多咗好多熱情粉絲去追隨。近日網上就流出一段葉童疑被粉絲拉落車的影片，「葉童被瘋狂粉絲拽下車」一詞仲一直喺熱搜居高不下，掀起議論。

片中可見葉童上車前被一名瘋狂粉絲拉住，對方仲試圖拖偶像落車，工作人員隨即上前制止，而遇到咁嘅意外，葉童不慌不亂、臉上維持微笑，最後佢同對方緊緊擁抱後就上車離開。網友睇完片都好驚訝，一方面擔心葉童會受到驚嚇，另一方面亦質疑保安問題致事件發生。

不過葉童亦淡定回應，佢今日（16日）稍早對此發聲，強調對方並未將佢「拽下車」，亦親自還原真相，大嗌：「有時眼睛看到的並非事實的全貌。」佢留言稱：「謝謝大家的關心，我沒有受到驚嚇，大家距離較遠，沒有聽到那位熱情的影迷對我說的話，其實不是她把我拽下車，是我因為被她對我說的話感動了我才走下去和她擁抱的。她說：『葉童我跟你一樣大，我不知道這次怎樣買票，我就只能在這裏等，我喜歡你好多年我終於見到你了』。」

佢又表示工作人員將自己保護得好好，亦有人睇到後第一時間拍攝記錄，感謝大家阻擋嘅同時冇傷害佢嘅影迷。事後工作人員同對方溝通，狂迷亦真誠道歉，再冇過度激動行為。高EQ回應獲網友叫好，大讚佢為人處事均同佢喺劇迷心中形象一樣咁正義凜然，一個留言就護足幾方面人員，值得敬佩。