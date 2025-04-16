譚輝智踩入《愛．回家》　與劉丹爭主席之位

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》今日（16號）在電視城舉行「復活節彩蛋大作戰」活動，劇中30多位演員劉丹、滕麗名、呂慧儀、古佩玲、莊思明、李芷晴及姚焯菲等出席，更特別介紹《中年好聲音》歌手譚輝智加入劇組，飾演「熊家」的鄰居。

劉丹和譚輝智齊接受訪問，輝智表示其角色名「何守烏」，劇中和劉丹爭大廈立案法團主席之位，鮮有演戲經歷的他要視乎劇組和自己表現才定是否長駐演出，直言跟劉丹有大量對手戲感到壓力大：「睇電視唔覺丹爺（劉丹）咁犀利，佢哋太勁，背對白對我嚟講係食力啲，比背歌詞難，因為要顧及表情，真係好多學問，睇戲就好似好簡單，（多唔多NG？）都準備一定有，但好彩仲未畀人鬧，不過就嚟被畀人鬧架啦。」又指單立文沒有整蠱他，但自認是玩得之人，和同劇演員打成一片可減少緊張情緒。

而劉丹對譚輝智則有高度評價，指以一個新人能參加唱歌比賽都非傻人：「一定好醒目，唱歌對我嚟講係咁好難，所以佢好叻，但對新人嚟講梗要畀時間佢進步，佢非常Ok，佢有對白時就留心對手，冇對白時就留意其他人，佢唔算多NG，我做新人時成日被導演鬧。」

至於問到劉丹揸車離開無綫時遭粉絲截停影相，被人指反應慢，他即問譚輝智可覺得他年紀大，反應遲鈍，再說很討厭揸車時被人揮手截停，因為危險又冇禮貌，他表示：「有事邊個負責呢？嗰陣時我唔係錯，心裏面係講梗粗口，不過唔方便講出嚟，我出門口見到有人喺左手邊，我咪轉右囉，我梗係有望嗰個動作，點算反應遲鈍啫，攞嚟講嘅，（唔好嬲，）我信佛唔多嬲人，都係講一兩句得啖笑，我同個仔都冇乜發脾氣。」又謂揸車由細揸到大，自感夠反應又冇難度，揸車都不算有危險性。

吳偉豪和周嘉洛向來好兄弟，問到好友為何沒出席活動，他就話：「唔清楚喎，亦都冇問。」再問可知嘉洛到緋聞女友陳瀅家過夜，兩人是否拍拖中？他又是說不知，但謂：「我同佢好Friend，佢好多嘢我都知，但又好多嘢唔知喎，（你知啲乜？）周嘉洛心地善良，（佢哋拍拖可感驚訝定一早知？）我唔知，（佢去食住家飯？）佢都有去過我屋企食飯，我諗係人都鍾意食。（覺得佢哋兩個相襯?）我同周嘉洛係襯嘅，我唔知，大家覺得呢？（係咪佢叫你唔好講?）咁又冇，我都唔知可以講啲咩。」談及其任職消防員的兄長到緬甸救援地震災區，他說兄長已平安返港，但因兄長忙，所以未有傾救援之事，又直言因尚有餘震風險，所以全家都擔心過兄長的安全：「但係佢哋好專業，相信係喺安全情況下工作，同埋我全家以佢為榮。」