林峯紅館再加場避談老婆遭網暴　古天樂自爆雙眼開刀

型男林峯相隔9年再踏上紅館，今日（16日）宣布終極加開一場，將於5月22日至28日展開一連7場《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025》演唱會，古天樂專誠現身撐場。林峯透露今次演唱會開四面台，跳舞力度加大是一大挑戰，要勤力排練，他希望拉近與觀眾的距離，想做到全場觀眾都是VIP，讓入場的觀眾享福利。他表示今年是自己入行25周年，在演唱會上回饋支持的朋友，將多年的歌曲重新編排，又透露在開騷前再推出一首新歌。問是否孭了很多飛債？他直言開7場也不夠還飛債，嘉賓方面就未有透露。主持阿正問古天樂會否在演唱會上台跳舞？古天樂一口答應：「梗係會，我個人變咗，但有個要求，演唱會由我由頭跳到尾，係喺台邊跳到尾。」林峯笑言：「老闆想點我會配合。」

林峯表示紅館場地早於去年落實，所以7場已經是終極不能再加，問會否考慮開日場？他笑言的確有人問，由於演唱會跳唱佔三分一，體能未必能應付，又講笑想同古天樂一起跳唱《男朋友》，不過知道古仔有眼疾，總之安全第一，表示對方來看已經好開心。直言圈中朋友不少，希望盡量邀請，九龍城寨四子就算不做嘉賓也會是座上客，請佘詩曼做嘉賓？他表示：「佢上次為做嘉賓緊張咗一段時間，唔想再難為佢。」為演唱會鍛煉體能，身形練到不錯，反而不想太過盡。

林峯入圍金像獎最佳男主角，感到興奮和緊張，第一次參與頒獎禮感覺是見世面，笑言頒獎禮當日希望在鏡頭前不會緊張到抽搐。太太張馨月不會陪伴出席，提到近日太太在社交平台遭網民狠批一事，林峯未聽完問題便將咪遞給記者，也未有回應太太是否遭到網暴。

古天樂戥林峯演唱會加場開心，講笑會全晚離地跳起，他說：「阿峯跳《今期流行》，我唱《CHOK》和《男朋友》。」早前古仔透露出現飛蚊症眼症，今日都戴着太陽眼鏡出席，透露5月會做眼部手術，因左右眼手術需要分兩次進行，待完成手術後才會出席林峯演唱會，所以未知確實日期，透露眼疾並冇影響工作，由於飛蚊症嚴重，所以初時很不習慣。他表示：「因為本身有1200度近視，一直冇做激光矯視，今次一次過換Lens，（驚唔驚？）唔驚，我阿媽都做咗，（擔心會有後遺症？）醫生話會有1%可能第時眼矇或者發炎，睇吓好唔好彩。」

問之後會否減少拍動作戲，他笑言以前深近視都照拍，將來會再拍多一點。另外提到古天樂與劉青雲主演的《風林火山》被睇高一線有望問鼎康城影帝，他表示感到好開心，未睇過其他對手的電影，有意前往康城，不過都擔心手術後不適宜坐飛機，所以出席與否仍是未知之數。