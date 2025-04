林峯紅館再加場避談老婆遭網暴　古天樂自爆雙眼開刀

型男林峯相隔9年再踏上紅館,今日(16日)宣布終極加開一場,將於5月22日至28日展開一連7場《GO WITH THE FLOW LF LIVE IN HONG KONG 2025》演唱會,古天樂專誠現身撐場。林峯透露今次演唱會開四面台,跳舞力度加大是一大挑戰,要勤力排練,他希望拉近與觀眾的距離,想做到全場觀眾都是VIP,讓入場的觀眾享福利。他表示今年是自己入行25周年,在演唱會上回饋支持的朋友,將多年的歌曲重新編排,又透露在開騷前再推出一首新歌。問是否孭了很多飛債?他直言開7場也不夠還飛債,嘉賓方面就未有透露。主持阿正問古天樂會否在演唱會上台跳舞?古天樂一口答應:「梗係會,我個人變咗,但有個要求,演唱會由我由頭跳到尾,係喺台邊跳到尾。」林峯笑言:「老闆想點我會配合。」

林峯表示紅館場地早於去年落實,所以7場已經是終極不能再加,問會否考慮開日場?他笑言的確有人問,由於演唱會跳唱佔三分一,體能未必能應付,又講笑想同古天樂一起跳唱《男朋友》,不過知道古仔有眼疾,總之安全第一,表示對方來看已經好開心。直言圈中朋友不少,希望盡量邀請,九龍城寨四子就算不做嘉賓也會是座上客,請佘詩曼做嘉賓?他表示:「佢上次為做嘉賓緊張咗一段時間,唔想再難為佢。」為演唱會鍛煉體能,身形練到不錯,反而不想太過盡。

林峯入圍金像獎最佳男主角,感到興奮和緊張,第一次參與頒獎禮感覺是見世面,笑言頒獎禮當日希望在鏡頭前不會緊張到抽搐。太太張馨月不會陪伴出席,提到近日太太在社交平台遭網民狠批一事,林峯未聽完問題便將咪遞給記者,也未有回應太太是否遭到網暴。

古天樂戥林峯演唱會加場開心,講笑會全晚離地跳起,他說:「阿峯跳《今期流行》,我唱《CHOK》和《男朋友》。」早前古仔透露出現飛蚊症眼症,今日都戴着太陽眼鏡出席,透露5月會做眼部手術,因左右眼手術需要分兩次進行,待完成手術後才會出席林峯演唱會,所以未知確實日期,透露眼疾並冇影響工作,由於飛蚊症嚴重,所以初時很不習慣。他表示:「因為本身有1200度近視,一直冇做激光矯視,今次一次過換Lens,(驚唔驚?)唔驚,我阿媽都做咗,(擔心會有後遺症?)醫生話會有1%可能第時眼矇或者發炎,睇吓好唔好彩。」

問之後會否減少拍動作戲,他笑言以前深近視都照拍,將來會再拍多一點。另外提到古天樂與劉青雲主演的《風林火山》被睇高一線有望問鼎康城影帝,他表示感到好開心,未睇過其他對手的電影,有意前往康城,不過都擔心手術後不適宜坐飛機,所以出席與否仍是未知之數。