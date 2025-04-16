VIVA挑機小學生被KO　Carina搵阿媽求救遭踩多腳

英皇女團VIVA繼同居真人show節目「VIVA Medium Rare House」後，近日又有新作，全新綜藝節目《VIVA中小企劃》昨晚（15日）正式上架。顧名思義，VIVA會不定期到全港中小學進行「挑機」，首集她們到北角一間學校，跟同學們進行「第一屆小學常識問答比賽」。

VIVA以「非凡學院」名義出戰，在自我介紹強項時，成員Ada指自己是家政、Carina是創意及視藝、Macy是力氣大及驚人的記憶力、而VALC則是英文及數學。比賽共有兩個回合，第一回合是必答題，各隊回答五題，「非凡學院」首先作答，5條問題全部答對，當中一題常識題問到「哪一個月有28日」時，Macy首先衝出，「二月！」好彩VALC立即補鑊，「所有月都有28日！」幸保不失。接着到學生們作答，第一題的中文題已經嚇窒在旁的VIVA，原來是有關「論語」的題目，最後同學們獲得4分，暫時以一分落後。首回合完結後，VIVA表示枉阿姐（節目主持人）對她們已經係手下留情，「如果一開始問我哋論語，我哋兩邊調轉啲題目，我哋會仲低份啲。」

最後VIVA以兩分之差落敗，輸了要接受大懲罰，就是要打電話給父母說：「爸爸、媽媽，我以後會俾心機讀書！」首先由Carina打給媽媽，當Carina說出要努力讀書後，Carina媽媽即笑謂：「做咩呀？又俾人笑呀？」全場頓時大笑起來，Carina表示輸給小學生時，媽媽邊笑邊說：「你嗰張大學畢業證書睇怕都係流㗎啦！」再次笑翻全場；輪到正於香港理工大學攻讀物理治療的VALC打給媽媽，媽媽便問：「你做咩呀？肥咗呀？」VALC立即自爆玩遊戲落敗，VALC媽媽再問：「吓？小學生呀？你想我點反應呀？哈哈。」而Ada媽媽則十分冷靜回道：「咁你咪讀書囉。好吖，加油。」Macy媽媽先呆了數秒，然後才說：「輸咗俾小學生呀？哈哈，所以要俾心機讀書呀，係嘛？哈哈。」