傳汪小菲受不了！9月將帶子女返上海讀書　S媽咁回應...

汪小菲在大S（徐熙媛）過世後，便將子女安排回他台北的租屋處一起生活，今日（16日）有指，汪小菲疑似計劃今年9月新學期時將兩位家人帶回上海定居，對此，汪小菲的友人表示是子虛烏有的傳言，絕無此事。

汪小菲近來為了家中的2個寶貝在兩地來往，努力兼顧工作和家庭，妻子馬筱梅（Mandy）也曾留言透露大家的重點都是希望家人好，未來不會讓寶貝出鏡，頂多會帶家人去吃汪小菲家開的餐廳。而今日有指汪小菲計劃將兩位家人搬到上海，盼能在9月時就讀當地學校，汪小菲友人駁斥汪將帶家人到上海定居、就學的傳聞，表示家人還是依照原計劃在台讀書。

先前S媽曾透露已將2個寶貝的護照等相關資料已經交給汪小菲，自己年紀大了加上喪女心痛，暫時無法管其他事情；如今傳出汪小菲要將家人帶往上海，S媽之前回應：「完全沒收到他們的訊息，無法回應，謝謝。」

而Mandy扛起照顧兩個家人的責任後，先前大S下葬時，她便回應網友沒有被通知到這件事，因此才會帶兩個家人去上手作課：「跟你們一樣看網路才知道的！」她也表示家人不想天天被關在家裏，反寸網民：「依照你的想法過日子就是懂事？不知道他人真實的生活就不要聽風就是雨的。祝好！」