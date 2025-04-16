「副機」玩Game又影相？

曾經有調查指香港人平均擁有多於一部手機，原因無他，一部正一部副，將公私生活分開起來。小米剛推出的POCO M7 Pro 5G就很適合當副機使用，皆因超平價規格卻唔差。首先它配備了6.67吋2,400x1,080解像度AMOLED護眼友好屏幕，最高亮度達2,100nits，並搭載Dolby Atmos與Hi-Res Audio雙喇叭系統，照顧到睇片煲劇需要。同時屏幕支援120Hz快速更新率及2,160Hz即時觸控取樣率，兩項數值均達到電競水平，配合最高12GB RAM，用來打機都唔失禮。

影相方面，它配備5,000萬像素主鏡頭及200萬像素景深鏡頭，支援光學影像穩定OIS和電子影像穩定EIS技術，快拍仍能保持清晰。另外，它擁有大量AI工具以提升影相質素，例如AI散景、AI修除和 AI魔法換天等，更可透過Zoom AI優化遠攝的圖像細節。前置鏡頭則達2,000萬像素，支援0.8倍廣角，更可AI自動切換至廣角鏡頭，確保每個人都入能鏡。內置5,110mAh電池，支援45W快充，現時入手可獲贈小米行動電源10000 22.5W Lite。

同場加映：超抗摔防水

同期價錢相若有OPPO A5 Pro，最大賣點是硬淨。其高強度鋁合金框架經過1,000次抗彎折測試，關鍵部件更採用海綿仿生緩震系統，如同為手機加裝安全氣囊，令它達到軍規級抗衝擊標準，支援360°抗摔、零下35度低溫工作及IP69級專業防水防塵。另搭載1000nits超亮6.67吋LCD屏幕，在陽光直射下仍能清晰瀏覽內容與拍攝，並支援120Hz智能更新率調節。其他規格包括MTK Dimensity 6300處理器、8GB+256GB記憶體、5,000萬像素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭及45W無線快充5,800mAh電池等。