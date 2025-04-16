馬景濤爆香港女星開工內幕：她從來不看劇本！

台灣男星馬景濤曾與多位香港演員合作，但有一位女演員是令他想再次合作的，因為對方的敬業及誠懇令他非常欣賞。而他口中這位女演員就是葉童，他們曾在1994年合作推出劇集《倚天屠龍記》。

在直播中馬景濤被問到能否提及當年與葉童合作的感受時，他就二話不說表示：「其實她是我最想合作的女演員，我們只合作了一部《倚天屠龍記》，特別想她。」還透露當年拍攝該劇集時的一些難忘事：「她自己待人特別誠懇，對每個人對自己對待所有她的工作，都是讓你感受到她那種對生命的熱愛。我們拍戲的過程裏，她的主要的母語是粵語，她和其他的香港演員是不一樣的，她堅持用普通話說念對白，然後導演跟她說你不用那麼費勁，用自己的那個廣東話說，因為配音嘛。但葉童回了一句，她說廣東話的嘴形和普通話的嘴形是不一樣的。」可想而知她是一位多麼專業的演員。

而對工作相當認真的葉童，在拍攝前已經背熟了劇本，到了現場可以快速投入拍攝：「到了現場拍戲她從來不看劇本的，她已經把今天要拍攝的所有東西，她已經過濾了一遍。人家已經準備好來到現場，因為她每天拍攝的時數是有限的，我就那麼多小時來給你拍，你們可以知道葉童當時多紅嗎？」