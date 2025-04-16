TY呼籲歌咪衣着不要太誇張　裸體絕對不能接受

歌手Tyson Yoshi今日拿出價值10萬元古董車任由粉絲貼貼紙，是繼上次在新歌MV拍炒車場面後，繼續不錫車？他表示選擇了不傷油漆的貼紙，應該不會流痕。又指收藏近10部房車，自爆準備考電單車牌，可能會再買電單車，希望女友跟他一同考牌，第時便可以一同揸電單車出街。

早前Tyson在台灣舉行專輯簽唱會，有兩女粉打開心口，僅穿胸圍，要求簽在胸部，問女友可有詐型？Tyson笑言：「女友冇詐型，因為知道我好守規矩，我用支唇膏好似寫毛筆吊筆寫，掂唔到佢，最幸福係支唇膏。（女友唔緊張你？）佢信得過我，但呢個行為我唔抗拒亦唔鼓勵，初頭係有啲嚇親。」問可會接受女友被人在胸部簽名？他講笑：「我諗佢唔會嘅，如果真係，我會先簽滿佢個胸，等冇位畀人簽。」

由於他尚有一場高雄站簽唱會，他表示之前簽了兩個胸部，之後不簽可能會畀人鬧，但他表示希望與粉絲保持一個舒服的距離，衣着也不要太誇張，裸體就不能接受。有網民就批評「簽胸」行為嘔心，他並不在乎，任由網民評論。近日有人鋪出林家謙試過在Tyson胸部簽名，家謙另一隻手又捽Tyson乳頭，Tyson都留言：「樂壇色魔之四月勿乳。」Tyson指這是兩年前的事，爆出林家謙才是簽胸始創人。他說：「佢變態，逼我，我唔願意嘅，衝入後台幫我簽名，（佢帶起簽胸？）佢專帶起變態嘢，我唔知佢目的係乜嘢，呢個人好難理解。」另外，他表示完成演唱會後7月飛歐洲舉行婚禮，婚禮將會一連3日舉行，第一日是welcome dinner，第二日正式婚禮，第三日party，並沒有表演嘉賓。