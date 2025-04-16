保錡封口不受訪　193：講多錯多

男團Error成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔），與王家晴（Candy）、歐鎮灝（George）等眾藝人現身灣仔參加Viu TV節目《公司逼我打籃球》的四角邀請賽。在接受訪問時，肥仔及193分享今次球賽與上次明星賽有所不同，今次整隊夾了幾個月，每個禮拜都訓練兩日，隊員之間更有默契，因此對賽事更有信心。談到今場球賽的目標，193指希望起碼入20球，不過比起自己入球，更希望每名隊員都能入到球，或有屬於自己的高光時刻，開心和滿足感比輸嬴更重要。

問到成員保錡是否有封口令，他們表示：「其實無呢樣嘢，佢仲同人係社交平台傾緊計，同埋我哋後日都一齊拍節目，（封口嘅意思啫係唔對傳媒講嘢喎？）都希望佢唔對傳媒講嘢囉，講多錯多，咁不如等佢自己處理好思緒，真係好狀態先同大家講嘢，一陣講錯又會比人放大啦。」

談到最近Error工作變少，193指近來香港經濟好差，影響到不少同業的工作都變少，特別是廣告方面，問到找他們拍廣告需要綑綁式全隊嗎，193借機推銷自己：「我成日自己一個拍廣告，好帶得貨，或者綑綁我同肥仔都得，拍情侶又得啊，平權HeHe又得啊，咩都得。」更即場從背後環抱著肥仔，肥仔幽默稱：「我咁似Candy，你當我係Candy啦」，場面十分搞笑。在未來工作方面，肥仔透露自己即將公布新搞作，193則指完結賽事後會專心製作歌曲，爭取盡快出多兩三首歌。而在Error團歌方面，他們表示有在打算出，但遇上些阻滯，歌曲demo不停更改中，亦想尋覓更厲害的人合作，因此需要更多時間準備。

同場屬於另一球隊的藝人周志文和翟威廉指由中學開始已打籃球，加入球隊後多以實戰為主，因為難以夾時間練習，認為比起技術進步，更重要是維持到好的體能和狀態。周志文指與193及肥仔等人不同隊伍，很想同場較量一下，但可惜抽籤抽不到兩隊對上。翟威廉自離巢TVB後回歸自由身，透露自己正在進行音樂製作，亦仍有參演的TVB劇集未播出，談到被邀請拍劇的話，會優先看綜合條件，劇本方面則對運動題材較為感興趣。