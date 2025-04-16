胴體容易濕　床上好性急

好快就到穀雨呢個節氣，除咗雨水特別多，仲因為個天開始熱，唔少人都會變咗「大汗」！AV業界資深人士神仙乙表示，每次遇上香汗淋漓嘅美女都會諗起日本AV界嘅濡濕系列，當中一班女優唔知係咪渾身慾火嘅關係，一旦胴體濕透，就會顯得極度飢渴！

渾身發燙

由Prestige炮製嘅《ULTRA HOT SEX 河合明日菜發蒸中》，講述神乳女優河合明日菜接受年度體檢，當脫去外衣，檢查人員隻手只係輕輕觸摸到其身體，已感到渾身發燙，轉個頭仲開始出汗添！由於檢查者係一名血氣方剛嘅男士，見到眼前一對巨乳滿布汗珠，忍唔住要求明日菜瞓上床，以檢查為名加以把玩，隻手更刻意掃向對方嘅三角地帶。面對連番挑逗，明日菜嘅慾火終於爆發，懇求對方給予更多快感，於是兩人隨即展開激戰，搞到雙方都成身汗水！

避雨情緣

喺FALENO出品嘅《與女下屬在僻靜的情趣旅館避雨 逆NTR》入面，身為公司中層嘅阿晉，同女友相當恩愛，仲計劃拉埋天窗添！之不過，某次同女下屬降矢明日香出差，令呢段感情面臨一次大考驗！話說，阿晉同明日香為咗取得合約，同客戶一直磋商到夜深，離開時咁啱遇上滂沱大雨，搞到趕唔切搭尾班車，只好去附近酒店租房過夜！入到酒店房，見到渾身濕透嘅明日香，阿晉吞晒口水，下體開始有反應，更忍唔住伸出鹹豬手，結果明日香一下子被撻着，更配合阿晉嘅動作，展開激烈互動，令身體濕上加濕！

香汗誘惑

由S1推出嘅《着衣巨乳姐姐5種無意識誘惑場景》，女主角篠真有擁有一對激凸J奶，因天生大汗，平時出街會盡量着得少布一啲，連胸圍都唔會戴，所以每次返工，好容易因流汗整濕件衫而透點，搞到身邊嘅男士睇到硬晒軚！好彩嘅係，篠真有嘅性格一向豪爽，只要有男士因慾火難耐而有所行動，必定會好好配合，絕對唔會拒人於千里。

簡評

見到靚女被汗水沾濕肉體，確係好易令男士想入非非，今次介紹嘅濡濕系列就將箇中誘惑表露無遺。3部作品中，本仙最鍾意《ULTRA HOT SEX 河合明日菜發蒸中》，原因係女主角河合明日菜嘅胴體健美，經過汗水潤澤，零舍吸睛，加上每場床戰都搞到香汗淋漓，兼夾表情勁肉緊，實在係一套悅目之作。