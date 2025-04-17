【是日通勝】

農曆三月二十

乙巳年 庚辰月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、飾垣

忌：行喪、動土、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：15、37、24

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業運稍微好轉，建議加強改善人際關係。

金牛座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

雙子座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

巨蟹座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

獅子座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

處女座：安分守己，平常心看得失，煩惱會少很多！

天秤座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

天蠍座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

人馬座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

山羊座：應酬社交不絕，注意言行將有助提升人氣。

水瓶座：別人不願意做的事，不要強求，免惹麻煩。

雙魚座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）豬 財運佳

（跌）狗 多阻滯

鼠：財運平平，投資忌衝動，要留意風險。

牛：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

虎：工作運稍遜，容易在細節層面出問題。

兔：熱情有冷卻迹象，感情關係備受考驗。

龍：沒精打采，謀事乏動力，生活多阻滯。

蛇：自身價值獲肯定，繼續為事業奮鬥吧！

馬：謀事踏實，按部就班，容易取得成功。

羊：得到家人助攻，感情生活可打破悶局。

猴：受感情問題困擾，需要讓自己靜一靜。

雞：有可能遭到伴侶質疑，需要加強溝通。

狗：是日沖煞，工作運欠佳，財運亦一般。

豬：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

出外旅遊 玩得安心須知

明日是復活節假期，身邊有好多朋友計劃出外旅行，如何可以玩得安心？不妨參考以下建議。

1.宜向東南或正東出發

今年東北方有潛在災難危機，一家大細想玩得安心，應避免前往東北地方，轉去正東、正西、西南等有吉星飛臨的地方，吸吸旺氣之餘，少了一點心理壓力，自然玩得開心啲。

2.宜噴清心水或帶備「大白傘蓋佛母卡」傍身

有些朋友住陌生地方難以入眠，又有些人的體質特別敏感，建議帶備「花水」傍身，噴於身上、噴噴房間，可清除負能量、壞磁場，增強運程。記得帶埋「大白傘蓋佛母卡」，在旅途時，默唸大白傘蓋佛母的心咒，有保護作用。

3.選擇酒店房宜有窗及光線充足

除了顧及交通方便外，選擇酒店時要注意房間最好有窗口，光線充足，別說鬼怪問題，房間太黑暗，氣場都不好，容易影響心情和患病。

4.避免夜晚行車

外出旅遊時，行車要注意安全，避免夜晚行車，一來光線不佳，難以專注於道路上，二來遊客不熟路更容易發生意外。自駕遊人士要安全駕駛，可在擋風玻璃放一張「大白傘蓋佛母卡」，可保平安。

其實只要做足準備，保持心境開朗，正能量十足，就能消災避禍，好運自然來！在此，預祝大家旅途愉快！平平安安！