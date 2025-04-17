娛圈單打︱同居試婚甜蜜蜜　金童玉女黐到實

甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜！TVB兩大小花陳瀅同陳曉華，不約而同被踢爆正在同居試婚！前者緋聞男友周嘉洛被傳媒攝得，連日收工駕車直奔陳瀅香閨過夜。後者則被本報踢爆，獲男友朱敏瀚出錢租屋，共築愛巢！唔怪得兩位小花出親嚟見人都如沐春風啦，皆因晚晚都有男友錫錫囉！

查實呢兩Pair璧人，緋聞都傳咗好耐，只係當事人一直口硬唔認啫。好似陳瀅吖，回應周嘉洛到其香閨過夜，依然拒絕鬆口，只肯承認兩人係朋友。再睇吓陳曉華，早陣子跟朱敏瀚緋聞傳得鬧哄哄，只係識得傻笑，完全不懂招架，外界仲傳出二人好事近，即將拉埋天窗。家陣同居試婚，正係合適時機！

嗱，雖然陳瀅同周嘉洛年紀相差近6歲，但姊弟戀近年已成潮流，年齡只係數字，最緊要一齊Happy。去年10月陳瀅生日，喺遊艇開P，事後被發現喺即影即有中，同周嘉洛攬到實一實，仲刻意將相片置於C位，被網民解讀為宣示主權公然放閃，可見二人感情已經好穩定。

至於朱敏瀚、陳曉華，曾經直認大家正在了解中，「了解中」有乜嘢含意，畫公仔唔使畫出腸啦！何況雙方外形襯絕，備受外界看好，話唔定TVB可以度身訂造開番套劇，畀佢哋情侶檔煙韌吓，兼且可以製造話題，總好過獨沽一味灑鹽花吖。

講嚟講去，男未婚、女未嫁，拍拖同居都好正常，觀眾亦紛紛送上祝福。再講吖，甚麼五索六索、河馬河生，呢啲奇情姦情，大家睇得太多，早就有啲眼冤，睇吓靚仔靚女濃情蜜意養吓眼，何樂而不為！