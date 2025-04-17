冇得夾Band使乜驚　布志綸連出兩歌仲威

樂隊Mr.去年重組，由5人變4人並推出第二首新歌《魂》，獨欠主音布志綸(Alan），不過早已簽Sony Music 唱片公司的他亦不愁無新歌，近日他「起雙飛」，一口氣推出兩首個人單曲《要遲少少》及《喂起身！》，有感 MV 的主題與生死有關，除不怕邪，特選在清明節上架外，於 MV 中，更嘗試「死亡」體驗，參透生死價值。

Alan指今次兩首作品的創作緣於他的人生頓悟：「《要遲少少》嘅靈感來源係關於中年人對生活上嘅感嘆。」他解釋當人生去到某些階段，會因為周遭的變化令到自己對於人生想法有所改變，而他特別提到錄製《要遲少少》時的樂器：「首歌啲樂器全部都係真嘅！無一樣係假（電腦程式）嘅！」

至於《要》MV，Alan 完全是「瞓身出演」，皆因劇情需要有驚險撞車畫面，遇車禍後就「靈魂出竅」，呈現以他的角度看着自己身體的感覺，他覺得指最深刻的一幕並非「撞車」或演出「靈魂出竅」，而是畫面引發的情緒：「嗰吓我個人係有少少空洞，出咗嚟望住自己會諗咩係『真』呢？」他又認為要以雙眼「看」到自己的「死亡」才能有機會令自己反思生命的意義。導演 Kiko Chu為呼應歌詞，特意安排一輛小巴於拍攝當中，他說：「有少少感覺係想帶出 Alan 搭上一架亡命小巴，死咗都唔知發生咩事咁。」，

至於另一首《喂起身！》，他自言作為樂隊出身的音樂人，對搖滾感較重的新作亦親自彈奏了一段結他Solo，並加入大量效果，望帶出一種迷幻感給樂迷：「大家可以留意吓呢 Part！都係我自己好鍾意嘅嘢嚟！」