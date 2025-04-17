禾浩辰露股助攻望破千萬票房　揚言開續集想點露都得

由藝人溫碧霞與台灣男星禾浩辰主演的英皇電影《謊島美人魚》昨晚（16日）舉行首映，同門的海兒和沈震軒出席支持，溫碧霞老公何祖光亦有撐場。戲中溫碧霞和禾浩辰發展姊弟戀，現場主持問禾浩辰可會接受姊弟戀？他表示初戀就是姊弟戀，所以不感陌生，又指溫碧露是女神，笑言要壓抑自己免不小心愛上。

溫碧霞對電影上映心情緊張又開心，指台前幕後都好畀心機，是她近年最喜歡的電影。禾浩辰表示今次由台灣來港，由溫碧霞帶隊吃了不少好東西包括韓國料理。他表示未完整看過電影，今次同大家一齊睇戲十分開心。電影中禾浩辰有幕露股戲，他笑言：「看到自己的『月亮』的畫面時會怕醜，之前拍《等一個人咖啡》時也有裸露，所以我和香港的緣分比較赤裸一點！（邊部比較好睇？）當然是和溫碧霞姐姐這一次。」他又講笑叫大家入場為他的「月亮」評分，溫碧霞就笑言會給滿分，2人戲言期望露股戲助電影收1千萬票房，禾浩辰直言沒有便好可惜，他表示自小看香港電影長大，若有機會再拍續集感到榮幸，問到開續集繼續露？他講笑想怎樣露都可以。

海兒對拍電影表示隨緣，但就透露即將推出新歌，自言唱了20年歌劇，唱廣東流行曲是一大挑戰，因為唱流行曲的肌肉運用不同：「今次係一首幾深情嘅歌，唔同人聽出不同嘅情感，又將會拍MV。（搵靚仔男主角？）隨緣。」海兒身為《中年好聲音3》評審，表示已拍完最後一集，最後七強已告誕生，讚參賽者水準好高，各有所長，相信要到決賽臨場發揮才能分勝負。又指七強中有3位是她的心水，決賽評分方面，海兒表示不能再鬆手，自己會採用扣分制，笑言自己是鼓勵式教育，給予參賽者無比信心。