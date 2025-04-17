545步行法 結合跑步加速燃脂

行路相信各位每天都行唔少，但對於減肥人士而言，有策略地行路，分分鐘可令瘦身效果事半功倍。近期外國就有提出「545步行法」，結合跑步和行路，聲稱更可促進血液循環、新陳代謝，同時具有減輕壓力和焦慮等改善心理健康的好處，各位不妨一試！

「545步行法」代表從5分鐘的跑步開始，以提高心率，啟動身體機能和新陳代謝。理想的跑速為每小時8至10公里，不快不慢的速度能讓運動持之以恒，同時又具有足夠強度。利用短暫的跑步增強肺活量，並可鍛煉肌耐力，讓接下來的階段更有效率。接着轉為4分鐘的慢行，幫幫助調整呼吸，恢復體力。建議速度為每小時4至5公里，從而放鬆肌肉，又能保持心率。最後便是每小時6至7公里的速度快行5分鐘，藉此燃燒更多卡路里，激活核心肌肉。整個步行法只耗時14分鐘，建議先由重複2次，約28分鐘的循環開始，逐漸提升體能，再增加強度或循環次數。

此方法將跑步和行路交替進行，有助提高心血管耐力，並結合中等至高強度的組合，令卡路里更有效地燃燒。此外，節奏式的運動能助於減輕壓力和焦慮，對於情緒緊張的都市人甚具益處。加上方法不需額外器材，即使剛接觸運動的人士也能輕易上手，從而建立運動習慣。