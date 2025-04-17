Blake Lively入選《時代雜誌》百大影響力人物被嘲

美國女星Blake Lively最近與電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）美國男星兼導演Justin Baldoni互相入稟，分別指控對方性騷擾與誹謗，Blake被爆出涉嫌欺凌的黑歷史，形象插水，但無阻她昨日（16日）入選《時代雜誌》年度「全球百大影響力人物選舉」的「巨人」類別。這個類別是給那些為世界帶來改變的領袖，以往入選的有前美國總統喬治布殊（George W. Bush）、前美國總統奧巴馬（Barrack Obama）妻子米歇爾（Michelle）與美國巨富蓋茨（Bill Gates）等。不少網友嘲諷Blake不值得入選，在傳媒網站投票大比數認為應該重新製作一份名單。

美國人權女律師Sherrilyn Ifill負責撰文歌頌Blake：「我唔認識紅地氈上嘅Blake Lively。或者喺大都會藝術服裝學院年度慈善晚宴。我從來冇睇《花邊教主》（Gossip Girl）。我認識嘅Blake Lively係一個慈善家同我哋國家最難解決問題嘅研究生。佢同丈夫賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）喺2019年向全國有色人種協進會法律援助基金捐款。我都收過幾個呢種電話，因為我哋對抗打壓選民同警察暴力都獲全國關注。我成日好好奇名人打電話講要支持，事前會做咩功課。我會保持聯絡嘅人，係好似Blake咁，真係做咗功課。我立即好仰慕佢嘅好奇心，同佢真心去理解令呢個國家變成咁嘅因素。我記得好早期有次對話，佢為我哋國家好多歷史喺佢讀書時冇教感到好嬲。佢立志要填補嗰啲空白，成為最了解情況同有準備嘅公民，係我最欣賞佢嘅地方。Blake係一個認真嘅人。佢係一個冒險者。而佢盡心盡力去令呢個國家向前行。為咗佢嘅孩子。仲有我嘅孩子。」