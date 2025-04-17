大欖繁星燒烤TLCBBQ：港式燒烤放題　復活節限定活動

【特約報道】大欖繁星燒烤，深受香港人喜愛的港式燒烤放題熱點，隆重推出復活節限定特色活動 「復活節DIY焗薯」 ！親子共同製作焗薯，增添家庭樂趣，打造美味與創意兼具的互動體驗！場地提供已預先焗好的薯仔，以及多種精選配料，如忌廉芝士、煙肉、吞拿魚等。客人可盡情發揮創意，配料鋪滿薯仔，再添上濃厚芝士碎，放於炭火燒烤爐上至芝士融化，美味與互動兼備！

獨家大圓燒烤枱

大欖繁星燒烤以創新的戶外燒烤體驗而聞名，引入獨家大型圓形燒烤枱 。圓枱中央是炭爐，外圍的桌面方便擺放食物，讓一群朋友圍爐享用燒烤美食，同時暢聚交流。更特別的是，老闆親自設計的專屬大圓網 ，將戶外燒烤與野炊火鍋融為一體。客人可在炭火中放入小吊鍋，一次享受燒烤及打邊爐雙重體驗——高性價比又創新十足！

超過70款美食選擇+自助飲品吧

場地提供超過70款美食，從豐富肉類、新鮮蔬菜，以及麵包麵食皆有，一家大細亦能安心參與。還有自家醃製的招牌食品如秘製蝴蝶雞全翼、咖喱魷魚、泰式豬頸肉等，令人垂涎三尺。飲品方面設有自助飲品吧 ，汽水、咖啡、花茶無限暢飲，全面提升燒烤體驗。

復活節限定親子活動

復活節期間，2025年4月18日至21日，屯門大欖涌店場內舉辦 面部彩繪、扭汽球及魔術表演 等親子互動活動。而大埔大尾篤則設有充氣彈床，讓小朋友樂而忘返，大人則安心燒烤，共享天倫之樂。

大欖繁星燒烤——節日最佳聚會選擇

將燒烤與火鍋創新結合，搭配豐富美食及親子互動活動，大欖繁星燒烤不僅提供最原創的戶外燒烤體驗，還成為家庭和朋友聚會的首選。趕快預訂您的燒烤體驗，享受不容錯過的復活節假期活動吧！

網上訂座 ：

分店資料

大欖燒烤 屯門店

店舖地址 ：屯門大欖涌村 385 地段 263 號

營業時間 ：星期二至五 2pm - 10pm｜星期六、日及公眾假期 1pm - 11pm

聯絡電話 ：2613 1811 / 9299 0350（只限查詢，不設電話訂座)

大欖燒烤 大尾篤店

店舖地址 ：大尾篤汀角路202號

營業時間 ：星期二至五 2pm - 10pm｜星期六、日及公眾假期 1pm - 11pm

聯絡電話 ：9509 4385（只限查詢，不設電話訂座)