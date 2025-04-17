批評，等同剝奪別人經歷人生的權利。

我會避開習慣批評、迫人做某件事，不做就批評對方「沒用」、「負面」的人。但講到批評，暫時未遇過有人像我以前般狠。

自幼，我被訓練成牙尖嘴利，長大後在律師樓工作，身邊的人說話都如辯論比賽冠軍，原告方辯被告方、被告方贏原告方。因而，我培養了一條三寸不爛之舌，認為人生只有贏輸之分，做人就是要這樣做。

離開律師樓工作後，我進大學讀書，好深刻的感受就是：即使老師和教授們對某事有自己的立場，卻從不引導、阻礙、勸退我們。有一次，我跟一位心理學教授在討論某事之後，問她：既然你知道我這樣看是錯，怎麼你不告訴我，而要跟我討論這麼久，浪費了你的時間？

她：我的責任是輔助你學習，讓你建立找出問題和錯誤的能力，假如我一來就糾正你，不就是剝奪了你經歷這過程的機會？

她就是讓我找出對寫作的熱情的教授，啟發我成為今天的周靈山。

當一個人沒有去做一件事，你迫他、批評他、反問他「怎麼你這樣？」他在最後即使做了，也是在被迫之下去做，並不會體會到好的一面。當一個人做了一件認為對的事，你罵他、批評他，他亦不會改過，下次就背着你做，不讓你知道。我欣賞和尊敬上面提到的一位教授，因為她做到「想一個人好，陪對方去經歷，讓他發挖應對的能力」。

受這位教授的教導，今天我教學生時，真的十分鼓勵他們在課堂裏犯錯，大前提要安全。我希望讓他們在教室去經歷錯誤，從而建立補救和分辨的能力，這才是學，學好再去習，事半功倍。下下見學生錯就說他錯但不加以解釋，然後又幫他做，倒不如你付我一半價錢，我直接做成品給你。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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