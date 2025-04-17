《鬼眼》前童星希利祖奧士文醉酒鬧事被捕

《鬼眼》（The Sixth Sense）37歲美國前童星希利祖奧士文（Haley Joel Osment）被揭本月8日於美國加州猛獁山滑雪度假村醉酒鬧事被捕，當日約下午2時警方收到報警，抵達現場時滑雪救援隊正守在希利旁，警方以公眾地方醉酒與持有受管制藥物罪名將他拘捕。希利短時間內獲釋，當地檢察局將決定是否落案起訴。

知情者透露，希利最近陷入人生低谷，他在加州阿爾塔迪納山火中失去一切，與保險公司亦有很多問題，例如他早前找到替換寓所，但保險拒絕他的申請。今次不是希利首次因醉酒被捕，2006年他曾因醉駕撞石柱被捕，更肩膀與肋骨受傷。他承認一項醉駕罪名與一項持有大麻罪名，被判3年緩刑、60小時戒酒療程、6個月戒酒輔導與1,500美元（1萬1,700港元）罰款。

希利與美國男星布斯韋利士（Bruce Willis）合作《鬼眼》走紅，被喻為天才童星，其後又主演《拉闊愛的人》（Pay It Forward）與《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）等電影。不過他長大後染上酗酒濫毒惡習，體形暴脹，演藝事業亦走下坡。