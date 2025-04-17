得意造型朱古力　味道討喜

復活節最常玩的活動都是找尋朱古力蛋，小朋友最愛各式造型的主題朱古力或朱古力美食，可愛小雞、小兔，無論送禮或自肥，都一樣咁受歡迎。

好食好玩

富創作力的美食總能引發食欲，本地朱古力品牌推出多款復活節精品，敲敲復活蛋和藝術塗鴉棉花糖朱古力蛋色調吸睛，前者可用小木錘敲開，品嘗椰子味小兔、杧果熱情果味小雞和字樣朱古力，後者配小籃子滿滿藝術感。兔仔頭造型黑朱古力蛋殼配朱古力筆塗鴉，若想親自動力，小兔手作朱古力套餐便合晒你要求。其也還有活潑小兔復活蛋禮盒、朱古力棒棒和各式造型朱古力精品，總有一款合你心水。

閃亮綻放

比利時朱古力品牌推出2025年春日限定朱古力系列，以柔和清新的粉彩色作主調，和春日的朝氣相呼應。多款夾心及片裝朱古力分別加入堅果和莓果，打造出焦糖杏仁黑朱古力、焦糖牛奶朱古力和莓果玫瑰風味朱古力等，限量片裝朱古力更以繁花盛開及飛鳥作包裝設計，萬幻又有意境。再加上品牌因應春日復活節推出5款限定禮盒，盒子以春日景致的櫻粉和湖水綠作主色，配櫻花和春鳥等圖案春季復活蛋形朱古力禮盒猶如一隻閃亮的彩蛋，內裏有新口味古力，未吃前不妨細心欣賞一番。

小型尋蛋Game

在節日和大家互動，氣氛更佳。日本朱古力品牌推出的朱古力復活蛋套餐，內有檸檬和士多啤梨口味的迷你朱古力球、白朱古力和牛奶朱古力蛋，再加蛋形塑膠盒和裝貼紙，大家將之貼綴一番，便可玩坃尋蛋遊戲。另外有迷你朱古力球和朱古力盒子選擇，禮盒造型同樣富特色。

創意無限

雖然話復活節離不開雞蛋和小動物，但在餅廚的巧手下，造型也可百變。尖東五星級酒店特別推出多款朱古力美食，飄浮朱古力蛋以黃色襯花卉圖案，打開後會有綠色朱古力蛋，雙倍美味。朱古力洗衣屋似童話故事小屋作藍本，屋頂有蝴蝶配門口小兔子，另外有夢幻藍色朱古力球、朱古力魔術帽子、魔法朱古力可可豆和魔幻蘑菇等選擇。現時至4月21日選擇指定朱古力磚，內藏獎券，看復活節的你是否好運。

美味助人

愉快過節的你，也可同時幫助別人。本地社企一直透過美食支援社區，在這個節日和酒店行政糕餅主廚、本地攝影藝術家David Leung合作，打造出朱古力復活蛋之餘，還以本地雞蛋作靈感創作攝影藝術作品，於4月21日在中環法國餐廳推出復活節活動，除提供各式飲品，還可選購復活節朱古力蛋禮盒，攝影作品同樣在場展出，也可即場購買，收益會用作支持公益計劃，分外有意義。