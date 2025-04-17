Frankie做「媽寶」　爆黃德斌私下真面目

藝人余香凝於劇集《麻甩媽咪》飾演賢妻良母，劇中跟的士司機黃德斌因一次交通意外，二人自此命運交纏，德斌的靈魂更進入了她的肉身，成為了懷有身孕「麻甩媽咪」的故事。

在劇中飾演「媽寶」的MIRROR成員Frankie形容角色是一個很聽話的囝囝、老公和好爸爸，Frankie透露演出前有參考影片幫助入戲，望為觀眾帶來新鮮感：「角色上，最特別之處就係我對所有人都好聽話，就算聽話到失去自己都會繼續聽落去，個人又冇主見，好依賴其他人，拍劇前，導演畀咗一啲有關媽寶嘅Reference我，而且因為角色好單純，我睇咗好多卡通片，攞番最直接嘅童真。」

Frankie自爆第一次跟黃德斌見面時有點緊張：「我睇咗佢部電影，角色好霸氣，不過同佢見面後，發覺佢好隨和、親民，佢令整個氣氛都好舒服。第一次見面時德斌都畀咗好多意見我，佢好照顧新人、身邊嘅演員同劇組。」劇中Frankie與余香凝飾演一對夫妻，他透露：「雖然一開劇就拍攝近結局嘅戲份，但Jennifer準備得好好，佢自己都有一個好詳盡嘅家庭Background。我自己都有準備，大家好快就似兩公婆去演戲。」