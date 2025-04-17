方皓玟增磅10磅　自稱外貌協會：我唔係乜都食

歌手方皓玟（小明）今日（17日）現身電台節目為新歌宣傳，她自爆最近增磅10磅，並獲朋友介紹對象：「朋友話對方年紀細過你，你介唔介意，我話正中下懷，不過對方結婚次數同小朋友都畀我多，我話我係外貌協會，佢就話啃得落，我同佢講我唔係乜都食，我好挑剔，不過都想約出嚟見吓。」她稱汲取上次教訓，不會再談長距離戀愛，亦會相處長一點時間才決定是否進一步發展。

另外，小明透露今年合共會推出10首歌，連同前兩年推出的10首歌，會結集成一張有20首歌的大碟，預計10月推出，問她是否趕得及製作？她說：「趕得切，我一個月錄4首歌，我唔會按章法咁推歌，人大咗要進取啲，人生就係倒數。」她指今年將非常充實，會參與電視騷及拍戲，早前跟謝君豪合作一個樓盤廣告，有意跟對方向演戲，不過謝君豪要求她先找一個男拍檔跟他一齊上堂。至於個唱方面，她坦言仍然入紙紅館中，自4年前開完開館個唱後一直不間斷入紙申請，笑言：「已經申請咗48次，睇吓可唔可以成為健力士紀錄。（唔考慮其他場地？）始終有個情意結，紅館係我一個里程碑。」

提到她跟麥美恩事件，先是誤會對方指自己厭食，後來先是誤會對方指自己厭食，更主動要求跟麥美麥做朋友但被拒，她揚言下次仍然會直接表達：「我覺得今次處理上最大嘅問題係溝通不足，因為大家唔認識大家，我將來上無綫節目，如果見到佢，我會大方同佢打招呼，我唔怕食檸檬，做人最緊要大方。我分析過，我係音樂人，比較單純、直接啲，想做朋友就會直接問，冇諗過會嚇親佢，咁又調番轉嚇親我，因為我冇諗過佢咁認真，好多嘢出於誤解，如果佢見到我，可能佢好鍾意我，我好期待6月去無綫做慈善騷會見到佢。」

主動要求跟麥美麥做朋友但被拒，她揚言下次仍然會直接表達：「我覺得今次處理上最大嘅問題係溝通不足，因為大家唔認識大家，我將來上無綫節目，如果見到佢，我會大方同佢打招呼，我唔怕食檸檬，做人最緊要大方。我分析過，我係音樂人，比較單純、直接啲，想做朋友就會直接問，冇諗過會嚇親佢，咁又調番轉嚇親我，因為我冇諗過佢咁認真，好多嘢出於誤解，如果佢見到我，可能佢好鍾意我，我好期待6月去無綫做慈善騷會見到佢。」