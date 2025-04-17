天王郭富城代言干邑黑帝斯HADESIS　「新黑V」奢華白蘭地登場

【特約報道】來自法國的黑帝斯HADESIS，傳承過百年的釀酒工藝，糅合創新理念，締造前所未有的干邑品味體驗。品牌更獲天王郭富城代言，將這款尊貴非凡的「王者之酒」，以無可匹敵的價值呈獻全城，為世人帶來顛覆想像的奢華享受，締造品味新世代。

顛覆傳統 重塑干邑之魂

黑帝斯，不僅是一款干邑，更是一場對極致工藝的挑戰。品牌大膽顛覆傳統，精準拿捏酒體魔性與醇厚度之間的平衡，透過匠心獨運的獨門調配技藝，讓干邑變得柔中帶剛，展現細膩順滑和深邃層次，使其更迎合亞洲市場對優雅酒感的細緻追求。這不僅是對干邑製法的創新突破，更是對全球品飲文化的一次革命。

百年傳承 家族志業不息

起源可追溯至19世紀的法國，一場對極致風味的世代承諾就此展開。François的祖父Augustin，自幼對蒸餾技術懷抱熱忱，一次出海遠航，他感受到白蘭地的獨特風味，從此立志締造屬於自己的經典作品。然而，戰火使他壯志難酬。傳至第二代Pierre，他承接父親遺志，矢志讓干邑從貴族的專享佳釀，蛻變為大眾普及的奢華享受，奈何經營困境令計劃擱淺。直至第三代François，他決心不讓家族夢想塵封，攜手兩位香港夥伴，憑藉創新技藝與獨特配方，為亞洲市場精心打造一款更柔和、更具層次感的極致干邑。

郭富城天王加持 演繹品牌的王者精神

天王郭富城以其獨特的藝術魅力，成為黑帝斯HADESIS品牌的象徵，譜寫出王者精神的華美篇章。他不僅是一位國際級的藝人，更是一種優雅與力量的完美化身。其對藝術的執著追求，與黑帝斯對極致工藝的追求相得益彰，交織出跨界合作的絢爛旋律。

郭富城在舞台上閃耀著多元的光芒，魅力四射；在螢幕前，他如同變幻的演繹者，以精湛的演技細膩描繪每一個角色，靈活駕馭情感的深度，讓每個人物都栩栩如生，散發出濃厚的人性共鳴。私下的他低調而沉穩，似乎時刻兼具剛柔之美。他的每次登場、每個新挑戰，宛如頂級干邑在舌尖緩緩釋放的醇厚香氣，彷彿在逆境中不斷自我超越，展現無畏的王者風范。與黑帝斯的干邑精神完美契合，沉澱革新，奢華如一。這是一場關於品味的全新啟航，將王者的精粹與優雅之風，化作每一滴酒液，流淌在每一位品鑒者的舌尖，開啟無限可能的新篇章。

全新干邑 雅緻豐盈之作

黑帝斯 HADESIS V.S.O.P

酒精度：40% | 70cl 零售價：$490（加$15贈送精美禮盒）

專為新世代飲家打造的黑帝斯V.S.O.P，一開瓶便釋放出清新的葡萄與熟李子果香，隨後香草與淡雅的橡木調緩緩展開。入口時，酒體如絲綢般圓潤細膩地滑過舌尖，40度的酒精感溫和舒適，熟果的甜美與香草的柔潤在味蕾上輕舞，中段透出一抹胡椒的細膩辛香，與橡木的溫暖氣息交融，平衡了清新與深度。餘韻中等悠長，留下淡淡的果香與橡木回甘，讓人感到愉悅。

黑帝斯 HADESIS Master of Hell

酒精度：40.8% | 45cl $750.00

Master of Hell展現出果香與辛香的豐富交織，一開瓶便會釋放出蜜餞葡萄乾與黑梅乾的濃醇甜香，裹挾着肉桂辛香漫溢而來，在嗅覺中呈現甜美與辛辣的細膩平衡。入口時，酒體如融化的蜜糖般溫潤滑順，葡萄乾的蜜餞甜香與黑梅乾的甘潤在舌尖徐徐鋪展，中段則透出肉桂的微辣，濃郁層次在甜美與辛香間和諧交融。餘韻悠長而且飽滿，唇齒間縈繞着蜂蜜的溫潤甜香，最後留下一抹綿長的焦糖回甘，令人回味無窮。

黑帝斯 HADESIS X.O

酒精度：40% | 70cl $1,580.00

黑帝斯X.O.，為干邑愛好者重新定義口味，一開瓶即有橙花與茉莉花香率先綻放，隨後蜂蜜、烤杏仁與雪松木的陳年氣息層層展開。入口時，酒體如絲絨般綿密滑順，香草與奶油的甜潤在舌尖鋪展開來，中段淺焙咖啡的微苦與肉桂的辛香悄然浮現。餘韻極致悠長，溫暖的蜂蜜、雪松與淡淡烤堅果的餘香，綿延不絕地在唇齒間縈繞。這款X.O.將香料與橡木風味交相輝映，展現出卓越的深度與平衡。

品牌靈感 始於逆天之戰

黑帝斯，絕不屈服於權威，而是挑戰命運、抗衡桎梏的烈焰之魂。品牌名「HADESIS」源自冥王黑帝斯（Hades），他曾被世人視為幽冥之主，以無可匹敵的意志重塑秩序。在黑帝斯的品牌傳說中，冥王黑帝斯與戰神阿瑞斯展開驚世決戰，阿瑞斯企圖將世界鎖鏈桎梏，而黑帝斯則挺身而出，以強者姿態逆天抗擊，將阿瑞斯沉迷殺戮的魔性降服。最終天地之間的烈焰與雷霆交融，熔鑄出世人稱頌的「生命之水」。

黑帝斯精神，源於不屈，因為世界從未為英雄鋪設坦途，而英雄，唯有迎風而上，燃燒意志，方能逆流而生！這份精神，同樣融於酒樽設計——樽身靈感來自黑帝斯的雙叉戟，樽蓋承襲阿瑞斯的水晶戰盔，寓意強者之心，唯有經歷烈焰鍛鍊，方能超脫桎梏，立於天地之巔！黑帝斯，並非只是酒，而是一場怒吼，是一場征服命運的宣言！這不只是干邑，而是屬於那些不願被命運擺佈，敢於打破規則、重塑秩序的靈魂！

進駐香港 引領干邑新潮

黑帝斯帶着來自法國的極致工藝，在天王代言之下進駐香港，深入推廣干邑文化，引領奢華品飲的新風潮。未來，黑帝斯將舉辦一系列活動，讓大眾可親身體驗黑帝斯干邑白蘭地。

黑帝斯HADESIS——非凡之作，夢想之承，極致之境。征服感官的王者之酒，誠邀你共賞，一起開啟新時代的品酒之旅。

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