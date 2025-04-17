用Chiikawa信封寄信畀你

日本郵便局與人氣角色Chiikawa合作推出全新周邊商品，將於4月18日上市。系列由ensky設計，包括4款各具特色的實用周邊，會在郵局網絡商店及全國約195間郵局同步發售。首先登場的是「今天超棒報酬袋」，完美重現了動畫中領取報酬袋的樂趣。每包內有10個小袋，打開後可獲得隨機的變幻卡，卡片採用特殊印刷技術，只要左右傾斜就能看到圖案變化，總共有36種不同設計，報酬袋也可以當作信封使用。不過單一包裝無法集齊所有款式，增添了收集的趣味性。第2款商品「最愛卡片夾」是專為變幻卡設計的隨身卡套，隨身攜帶時卡片會因走路搖晃變換圖案，創造出動態的視覺效果。實用性商品方面，推出了一套兩款的「牛皮紙信封套裝 」，可實際寄信使用，也可以拿來收納家中小物，實用又可愛，一套內各有15份。最後一款是「牛皮紙膠帶」，5厘米寬、30厘米長的牛皮紙膠帶印滿了可愛的Chiikawa圖案。不只可以拿來封箱包裝，也很適合用來做手帳或裝飾小物，搭配信封使用可謂夾到暈。