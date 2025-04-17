謝霆鋒粉絲斥百萬包巨Mon及電車　街頭派雪糕賀演唱會

型男謝霆鋒相隔25年再在香港舉行個人演唱會，下周四於啟德主場館舉行的一連四場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》正式展開，可謂萬眾期待。是次演唱會絕對是一票難求，餓了四分一個世紀的歌迷更瘋狂發起「全港包圍式」應援，由巨型LED屏幕、電車到雪糕車，實行全面攻陷港九！

霆鋒之前知道不少歌迷都撲不到門票，愛錫歌迷的他為了盡量滿足他們，除了宣布會送出20張門票外，更加送20個神秘盲盒，有機會可以看他的演唱會綵排，甚至跟霆鋒親密接觸合照。

而霆鋒的歌迷亦回禮，出錢又出力，豪氣包下全港6塊地標級戶外大型屏幕，包括位於銅鑼灣的巨型外牆、像素最高的全高清LED屏幕，以及銅鑼灣勿地臣街、尖沙咀重慶大廈、加拿芬道、旺角亞皆老街及啟德Airside等黃金地段的當眼廣告位，由明日(18日)起強勢洗版。除此之外，歌迷們又包起6架電車打造成「霆鋒號」，車身不僅印上了霆鋒的型相，又將他的經典歌名印滿車身，電車頓變成「移動歌單」。

電車已於昨日起，連續3星期由上環至筲簧灣遊走全港島。驚喜一浪接一浪，歌迷更特別安排雪糕車，在演唱會首場（24日）、第3場（26日）及尾場（27日），下午一至四時，於銅鑼灣大屏幕附近免費派發軟雪糕，完美配合霆鋒「廚神」形象。得知歌迷花費過百萬，不惜功本落力應援，向來低調的霆鋒都表示：「知道大家好支持，在心中。」