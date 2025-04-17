全新第5代Santa Fe混種變大方

不經不覺現代(Hyundai) Santa Fe已進化至第5代，輸港版本是配上油電混合動力系統的Santa Fe Hybrid。換上一身型格Oppa新裝，方正造型配H形頭燈、方塊肌般的輪拱設計，單是這個大隻型仔的討好賣相，有冇經已令你心養養呢？

全新第5代Santa Fe擁有4,830×1,900×1,770mm車身長闊高，不僅高大威猛咗，造型上變得更時尚大方，車上配置更是豪華感與科技感倍升。全新設計錶台起用一體式弧形設計的雙12.3吋中央觸控屏幕連電子儀錶板，配附設轉檔連制動能量回收撥片的多功能皮革軚環、6.6吋觸控式冷氣面板、12喇叭BOSE高級音響系統、雙QI手機無線充電板等。兼且有雙全景式滑動天幕、全車原廠皮椅、一對配備冷暖功能的電動前座椅(其中副駕席還設有腿托)、中排手動遮光簾、三排座位都設有USB-C充電插座及冷氣出風口等豪華實用配置。

受惠於增至2,815mm的長軸距，中排和後排的腿部空間分別均有20mm和15mm的增長。另值得一提是，儘管後排座墊升高了30mm，但得益於椅背斜度稍向後傾多10度，令後排頭部空間增加69mm至958mm。在7座布局下提供逾400L尾箱載物空間，需要時可以透過拉動設在後排椅背的機關輕鬆翻平其椅背，甚或透過特設在尾箱右側的特設鍵將中排一併翻平，分別換取逾600L及1,900L，滿足不同的載物所需。

這輛Santa Fe Hybrid以1.6L直四渦輪增壓引擎配永磁同步馬達作為動力擔當，綜合最大馬力及扭力分別215PS和37.4kgm(即約367Nm)。搭配6前速自動波箱及HTRAC智能四輪驅動系統，可隨時切換不同駕駛模式(ECO / Sport / My Drive) 和不同地形模式(Sand / Mud / Snow) 。據廠方公布其平均油耗量為7.3L/100km，目前一般汽油價格計算(大部分油公司提供不同的入油折扣，就當減$8/L)，若以扣減後的油費$18.84/L計算，即大約$1.4/km。

規格表

車型：5門7座位SUV

動力系統：1.6L直四渦輪增壓引擎配永磁同步馬達

總最大馬力：215PS

總最大扭力：37.4kgm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：6前速自動連+/-波

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

平均耗油量：7.3L/100km

車身體積：4,830×1,900×1,770mm（長×闊×高）