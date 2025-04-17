余香凝粗魯扮男人　太入戲接女放學衝口而出講「粗口」

藝人余香凝（Jennifer）與黃德斌合作的新劇《麻甩媽咪》正在播放中，飾演麻甩的士司機的德斌，因一次交通意外，靈魂進入了賢妻良母余香凝的肉身，自此成為命運共同體。余香凝笑指拍攝時要模仿德斌的言行舉止，坦言首次扮男人很緊張，不知該如何拿捏，不過導演未有要求她太麻甩，粗魯一點便可，又感激德斌幫助，指對方不用埋位時也不休息，會站在鏡頭面前看她演出，有需要時會給予意見並即場示範。德斌就大讚余香凝夠聰明演得自然，不用特意教她：「拍之前老師依我嘅舉動設計咗套動作畀Jennifer，到正式拍嗰陣，我覺得有啲位做得唔似，會做一次畀佢睇，佢消化咗再自我創造，佢學得好快，一睇就識。」

余香凝表示導演曾問她會否擔心演「麻甩」令出來樣子不夠靚？她笑言沒偶包，最重要出來效果好睇和夠喜感。談到拍攝趣事，她指劇中會以「圓咕碌」和「癡鬼線」等來代表粗俗說話，笑言：「可能演得太投入，有日接女放學嗰陣衝口而出講癡鬼線！我即刻收番，驚其他家長覺得我粗魯，哈哈！」她指因劇中不時要模仿德斌的面部表情，結果拍完後發現額頭的皺紋深了。她透露平日在家或與一班好姊妹聚會時，因心情放鬆不時會「麻甩」，又笑稱因身高似男人，身形嬌小的女生都喜歡靠近她。

德斌表示劇中雖然不用模仿余香凝，但內心戲要經歷對方懷孕，要做出一些女士懷孕時的身體語言：「佢有教我懷孕時嘅動靜，我亦有試戴道具孕肚，感受孕婦嘅辛酸。」他透露劇中與陳瑞輝（Frankie）有床戲，是他首次跟男生拍床戲，笑指並不好受，問到是否激過《大叔的愛》？他笑言：「總之我就驚啦！」余香凝即笑指這場戲自己也有份演出：「我喺身邊，用佢嘅靈魂睇住件事，睇到我作嘔。」二人透露因製作預算不多，很多意境都要靠攝影師以鏡頭去交待，穿崩惟有試多幾次，加上劇小演員也很聰明，令整個拍攝相當順利。

余香凝Wardrobe：Maje Paris (@majeparis)