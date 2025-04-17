陳穎欣傳與Heidi爭仔反目　明年搞婚禮：會邀請

陳凱琳(Grace)、陳凱詠(Jace)和陳穎欣（Yanny)，今日現身美妝頒獎禮活動，Jace早前與父親到夏威夷出席友人婚禮，事後在社交平台分享旅行照，Jace父親被指高大有型，她表示父親因此好興奮：「唔好再講，佢好High（同爸爸合作？）唔想勞煩佢老人家，唱歌？一講我驚佢會即刻去練歌。」又指父親比自己更注動儀表，猶如她的經理人。

Yanny的音樂監製男友陳考威早前宣布將迎娶女友，Yanny透露婚期定於2026年1月在澳洲舉行，婚禮由男友負責，她表示：「好多女仔都有夢想婚禮，我比較怕醜和低調，想要一個溫馨簡單嘅婚禮。（搞婚禮同男友拗交？）又冇，主要佢搞，現在只搞咗好少。」有指陳考威曾與隊友李靜儀（Heidi）拍拖，因而爆出2人爭仔反目成仇。Yanny表示會請齊Super Girls成員觀禮，問可會尷尬？她表示：「未邀請唔知尷唔尷尬，（好想齊人？）會邀請，不過咁遠唔知會唔會出席，好多人要工作，未有邀請名單，想搞一個小型婚禮，主要屋企人和同事。」Jace聞Yanny結婚歡呼，表現更興奮，問是否會做姊妹？笑言不會給予Yanny壓力，至於自己的終身大事，她笑言講起便流眼淚，自言以前也試過帶男友見家長，但現在未有對象。

現場聲沙沙的Grace表示早前三個兒子輪住病倒，自恃抵抗力好沒有戴口罩就照顧兒子，兒子康復後輪到她作病，幸精神不錯。她又透露近日獲老公鄭嘉穎親自教授網球：「我攞番老公以前送畀我嘅網球拍出嚟，係9年前送嘅，我同老公識咗10年，網球拍冇用過，要重新穿線。」

打完第一堂，獲鄭嘉穎讚打得比想像中好，笑指鄭嘉穎性格一向直率，應該不是氹自己，表示有打開羽毛球，希望努力發展運動潛能，以前好注重美白，怕戶外活動會晒黑，現在心態改變，不會在乎別人的評語，今年定下目標努力開發運動興趣。