新紮靚偈王　無雙Vs最強

身材一流嘅役野滿里奈，獲得「無雙BODY」呢個稱號；而瀨戶環奈身材高挑又好波，絕對配得上「最強BODY」呢個稱號。（互聯網）

講起心儀AV女優要具備乜嘢條件時，好多AV迷都會變得零舍奄尖，既要有如花似玉嘅顏值，又要有玲瓏浮凸嘅身材。當你以為呢類極品美女可遇不可求？嗰啲大片廠就係有辦法搵到畀你睇，正如今日要進行魅力比併嘅兩位女優，分別擁有「無雙BODY」同「最強BODY」，堪稱AV界新紮靚偈王！

黃金笑顏

有冇玩過日本麻雀呢？原來當地嘅麻雀文化深入民心，仲發展埋職業聯賽，而今日第一位出場嘅AV靚偈王役野滿里奈，唔止鍾意打牌，仲以麻雀術語「役滿」為藝名，寓意自己喺各方面都攞滿分！

今年21歲嘅滿里奈，係AV廠Ideapocket喺上年發掘嘅重點新人，個樣望落青春又清純，笑起上嚟散發出強烈嘅治愈能量，所以獲東家稱為「黃金笑顏」！講到身材，更加係冇得彈，心口對H奶質感天然，軟彈適中，相當吸睛，襯埋纖腰、美股，呈現出完美曲線，難怪獲得「無雙BODY」呢個稱號！值得一提，滿里奈一啲都冇辜負到東家嘅期望，處女作嘅演出已經相當投入，體質異常敏感，同男優喺床上互動時，絲絲入扣，賞心悅目。

役野滿里奈

年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：37H-23-34

千年一遇

向來致力招攬高質女優嘅日本AV大廠S1，近年唔止一次向藝能人打主意，除咗做過AKB48研究生嘅金松季步、擁有一對L Cup巨乳嘅田野憂之外，今年1月加入AV界、被片廠稱為「千年一遇」嘅瀨戶環奈，同樣出身於藝能界。

曾經以寫真女優身份出道嘅環奈，樣子清麗脫俗，同人氣女星橋本環奈有幾分相似，加埋心口有對極品J奶，一度被捧為新一代寫真界救世主，但出道半年都未夠就下海拍AV，令好多人感到驚訝！據環奈表示，拍寫真同拍AV只不過係着衫同冇着衫嘅分別，唔覺得有乜嘢咁大不了，於是有人認為阿妹一早已經係AV女優，但喺事務所安排下，先做寫真女優，就可以靠藝能人身份嚟增加賣點。

瀨戶環奈

年齡：20歲

身高：5呎7吋

三圍：39J-24-36

第1回合

鬥身材

役野滿里奈嗰副「無雙BODY」，鮮嫩白滑，一對飽滿H奶確係勁吸睛，但同瀨戶環奈相比，似乎略遜一籌，後者嘅身材唔止高一啲，心口對車頭燈仲要係J Cup，果然係「最強BODY」！

第2回合

鬥床技

出道日子較短嘅瀨戶環奈，自言床戰經驗少，幸好喺男優指導下，表演胸夾同騎乘算係有板有眼！至於役野滿里奈好識得同男優配合，擒高擒低都冇Say No，床上技巧可謂相當熟練。

第3回合

鬥肉緊

役野滿里奈嘅演出勝在投入，成日笑笑口咁對鏡頭，面對男優嘅進攻又會表現得好肉緊，簡宜係七情上面！相反，作為新人嘅瀨戶環奈，同男優喺床上進行互動時，表情變化不大，實在有待改善。

役野滿里奈勝！

論身材，瀨戶環奈真係正到無可挑剔，連擁有一對H奶嘅役野滿里奈都要被比下去，但後者嘅笑容甜美，演出投入又肉緊，加埋床技出色，因此能夠喺呢次比併中反敗為勝！