失眠點算好　曳曳幫得到？

唔少人飽受失眠問題困擾，要令身心進入放鬆狀態，方法有好多，有性學家表示曳曳係其中一招，想知道效果如何？以下推介嘅四仔就有辦你睇！

冇覺好瞓

枕邊人日日失眠，莫非要搞到分房瞓？由Bellesa Films出品，Jacky St. James執導嘅《Going For It #3》，當中一班由Melissa Stratton、Charlotte Sins、Freya Parker等性感脫星飾演嘅人妻，由某日開始經常失眠，試過用唔同方法去解決，始終無補於事，後來睇咗專家文章，知道臨瞓前做一場激烈嘅床上運動，就會容易啲瞓得着，於是拉埋老公試一試，點知事後唔止冇睡意，反而因為興奮得滯，成個人醒晒，搞到兩夫妻齊齊冇覺好瞓。影片主打浪漫情懷，最啱同伴侶一齊邊睇睇曳曳。

奉旨出軌

專家話性愛有助入眠，但如果伴侶有心無力，點算好？由MILFY製作嘅《The MILF Hookup Issue》就話畀大家聽，只要豁出去，冇嘢係解決唔到！影片搵嚟W.C. Walker同Jay Rogue聯手執導，並由4位熟女脫星Elizabeth Skylar、Silvia Saige、Sedona Reign同Ainslee主演，故事講述佢哋受失眠問題困擾，本來想諗住靠曳曳嚟解決，偏偏另一半幫唔到手不特止，仲表現得好抗拒，喺求助無門之下，憤而出軌！經過一場又一場嘅激烈床戰後，呢班熟女終於有瞓好瞓，難為另一半被迫戴綠帽，但諗深一層，以為唔使再瞓瞓吓覺畀人摷醒，都算係不幸中之大幸！

親身經歷

失眠原因有好多，包括食唔飽、心情緊張、思緒混亂等，你以為好難一次過解決晒？原來只要性伴肯出手相助，不但能發個甜夢，第二日仲可以交出良好嘅工作表現！唔信？就要睇吓由Private製作嘅四仔《Bimbos: The Casting》。影片由演而優則導嘅脫界女星Cherry Kiss執導，搵嚟Kenzie Taylor、Alexis Tae、Lily Lou同Tommy King呢4位樣靚偈正嘅脫星主演，故事講述佢哋為咗翌日嘅四仔演出而緊張，搞到輾轉反側，幸好伴侶挺身而出，經過連番高潮，總算有覺好瞓！據講片中情節係Cherry Kiss嘅親身經歷，所以佢喺片尾加咗鳴謝，話若非老公床技一流，自己都唔會有今日嘅成就！

碟評

曳曳係咪有助入眠，個人經驗真係Work，當然都要睇吓對手係邊位，同埋過程係咪盡興！至於今次介紹嘅3套作品肯定冇辦法令你安然入睡，事關床戰夠晒激，特別係改編自真人真事嘅《Bimbos: The Casting》，淨係欣賞4位靚偈脫星嘅表演已經令人興奮到瞓唔着！