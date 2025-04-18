【是日通勝】

農曆三月廿一

乙巳年 庚辰月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、動土、交易

忌：理髮、出行、作灶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：13、24、36

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：認清個人潛能，盡力做好，成功指日可待。

金牛座：運勢不佳是暫時性，遇上麻煩要保持樂觀。

雙子座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

巨蟹座：勿在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

獅子座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

處女座：與人合作講求互相協調，不能太自我中心。

天秤座：愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛！

天蠍座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

人馬座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

山羊座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

水瓶座：愛情運急升，但不要顧住拍拖而無心工作。

雙魚座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 財運差

鼠：時來運到，無論做甚麼都有滿意效果。

牛：職場上出現明爭暗鬥，不可掉以輕心。

虎：遇到難題勿鑽牛角尖，向別人請教吧！

兔：單身者有機會遇上心儀異性，要珍惜！

龍：事業順利，處理大小問題均游刃有餘。

蛇：能跟伴侶融洽相處，迎來愉快的一天。

馬：運勢非常好，身心狀態佳，謀事易成功。

羊：健康要緊，如非必要就不應再熬夜了。

猴：易遭到別人誤解，內心感到十分無奈。

雞：給伴侶送上小禮物，感情生活更愉快。

狗：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

豬：是日沖煞，冷戰傷感情，要多點包容。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

相同八字 為何不同命運（上）

每個人的命運是獨一無二，絕對不會有一樣的自己。八字命運的理論，與八字的產生，是有一定限度的。八字組合一共只有518,400個，縱使男女的大運有順逆之分，都只是一百零幾萬個而已。而香港有七百多萬人，同八字命運的人，平均最少有六、七位，為何他們的命運不一樣呢？

先天為體，後天為用，這是玄學術數的千古理論。大家都知道有先天八卦，與後天八卦，先天八卦為本體，後天八卦為運用。我們平常的運用，只會用後天八卦，而不會用先天八卦的。同樣道理，八字命理，去演繹一個人的命運，只會用後天來演繹，而不會用先天的。

同年同月同日同時出生的，其八字的天干地支，百分之百一樣。因其先天父母，生活環境不一樣，縱使八字一樣，命運自然不一樣，其基本的原因在此。

我先前講過，現實世界，大富貴之人是極少數，大部分的人都是你睇我好、我睇你好的平民百姓。命格好些的，生活小康一些，縱使命格差一些，生活平民化一些，大家都是為日常生活工作。