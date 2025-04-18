蔡思貝升呢星女郎　同迪麗熱巴鬥波

視后蔡思貝曾向周星馳自薦，希望加盟新片《女足》，結果一擊即中，近日更已秘密在深圳開工，與內地女星張小斐、迪麗熱巴齊齊「鬥戲」，升呢成為「星女郎」！為《女》片擔任導演兼編劇的周星馳，對新片十分着緊，網上更有消息指他會演出一角！

周星馳主演電影《少林足球》自2001年上映後深受歡迎，成了其經典作之一。前年他於生日公布籌備電影《女足》，並列出4大條件：「年輕貌美、身材標致、天資聰敏、體能出眾」招募女演員，並講明謝絕「P圖造假」，結果一呼百應，藝人蔡思貝、郭柏妍、關嘉敏等靚女紛紛自薦。隨着電影上月開拍，「香港代表」終於揭盅，正是「美貌與智慧並重」的視后蔡思貝，據知她已加入劇組，正在深圳開工，升呢成為「星女郎」！

近月，《女》片的拍攝工作進行得如火如荼，取景地除了大型球場外，還有沙灘，相信是拍攝有關沙灘足球的戲份。演員方面，除了蔡思貝外，張小斐、張藝興及迪麗熱巴等都有現身不同場景開工，而迪麗熱巴拍戲之餘，亦趁不用開工時到其他地方出席公開活動吸金，而近日她返回深圳拍攝，不忘在酒店「打卡」留影，窗外海景一片，估計入住沙灘附近的酒店。有網民曾拍到她在足球場上不停練習的影片，身穿8號紅色球衣的她盤起高髻，在球場上練習盤球，雖然當時已經天黑，但她依然精力充沛，在球場上游走，非常落力。

七情上面 瞓身教戲

至於另一女角張小斐跟迪麗熱巴一樣，為演好角色非常落力，事前不停接受大量體能訓練外，拍攝時自我要求亦相當高！早前她換上紅色球衣拍攝一場踢波戲，期間周星馳非常用心地跟她傾談拍攝細節，她一臉緊張，擔心未能達到周星馳的要求，幸最終成功達標，完成拍攝。

今次身兼導演及編劇的周星馳，對每個拍攝細節都非常緊張，教戲時更格外肉緊，很多時都會自己演一次，七情上面。網上近日盛傳他大有機會客串演出，有網民留言期待他會跟片中化身幽默裁判的韓國影帝宋康昊「鬥戲」！兩人前年在社交平台已有一輯「鬥戲」照，網民齋看相片已大讚他們入戲，若真的能在電影中交手，相信會更加精彩。