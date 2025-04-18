吳若希「悍婦」都有BB音　愛犬失而復得甘願做跟班

吳若希家中有5隻寵物，當中領養白雪雪、圓碌碌的松鼠狗「肥羊」時，過程波折重重，令她更珍惜失而復得的緣分，難怪她和狗狗對望時，眼神閃爍着愛；不過憶起曾陪走過人生低潮的愛犬Honey時，被標籤為悍婦的她也忍不住哭了。

歌手吳若希（Jinny）外剛內柔，對老公Alex「口下不留情」，但對寵物卻愛心爆棚，家中收養了兩隻狗，還有貓、龜及倉鼠的她，日前帶同年約兩歲大的松鼠狗「肥羊」到西九歎下午茶，有趣是通常是人拖狗，但肥羊卻偏愛狗拉人，永遠走在主人前面，且與主人有獨特的溝通語言，Jinny謂：「要用BB音叫佢先得㗎，否則佢係冇反應，哈哈。」

能和「肥羊」訂下一世盟約，她說是上天的恩賜及老公愛的表現：「當年Honey『走咗』（身故），我好唔開心，老公成日叫我再養番隻狗啦，喺領養嘅網度睇中咗『肥羊』，不過畀人認養咗先，初時仲以為同佢無緣，點知佢前主人又退番去領養中心，咁我哋咪正式接佢返屋企囉。」至於取名為「肥羊」，她指由女兒命名，更爆Seed謂：「屋企有隻龜，阿女叫佢『Alex』，同老公一樣名，哈哈。」

不過在眾多寵物中，令她又愛又痛應是陪伴過度抑鬱症、結婚及生B的唐狗Honey，雖然和愛犬陰陽相隔年半有多，亦自言已接受愛犬離去，但大滴眼淚仍然自眼角流下，哽咽謂：「感恩佢『走』冇任何病楚，仲捱到最後一刻，等埋『家姐』（長女）放學返嚟，有次發夢見到佢對住我笑就轉身走，我瞓醒就知佢同我say goodbye，不過佢火化時，我選擇匿埋，呢方面由我個女撳火化個掣。」她亦相信寵物會輪迴轉世跟主人再續前世，她分享謂：「佢走咗兩個月，就喺釣蝦場執一隻貓，醫生計番隻貓周數，同Honey走時差不多日子，覺得佢好快返嚟，又係一個安慰。」