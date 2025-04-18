王一博封頭號金蛋包辦公司6成利潤　虞書欣傳過檔吸金

內地頂流王一博紅透半邊天，名利雙收的他榮登內地男星代言數量之首，更成所屬公司的金蛋「王」，有指所屬公司的6成利潤均來自王一博，兩年間為公司締造出10億人民幣的龐大收入，獲網友封為內娛財神！

男星王一博自從2019年演出古裝劇《陳情令》後火速走紅，由影視作品到商務代言，全部大豐收，商業價值驚人，6年來成為所屬公司樂華娛樂的金蛋，撐起半壁江山。

根據樂華於去年底發布的財報顯示，公司全年營利達7.65億人民幣（約8.14億港元），比去年增長了1.2%，當中王一博個人就貢獻了公司高達6成的收入，完全是一個人養起全公司，而由2020年至2022年間，王一博就為公司帶來超過10億人民幣（約10.64億港元）的收入，堪稱吸金王。雖然樂華旗下藝人逾70人，但除了王一博以外，其他人名氣薄弱，當中稍有名的只有程瀟、吳宣儀、孟美岐、黃明昊、韓庚、奧利等，其中黃明昊是繼王一博後最賺錢的藝人。

有傳王一博每部作品的片酬達3000萬人民幣（約3200萬港元）以上，加上代言及活動商演，市場估值接近10億人民幣（約10.64億港元），是內地演藝圈中少數身價破億的超級明星。王一博現時手握的品牌代言多達31個，涵蓋奢侈品、名車、食品、洗護、日用品、電子產品及時尚服飾等，是內地男星代言數量之冠，而由他主演的劇集及電影作品皆為出品方創造巨大利潤，每次均登上財報，難怪網民以「財神」來形容王一博。

另外，除了王一博以外，樂華分分鐘會多另一隻金蛋，自去年底不時傳出內地人氣小花虞書欣過檔樂華的消息，由於她跟樂華老闆娘杜華私交甚篤，杜華曾為她的劇集《噓，國王在冬眠》包場，加上早前虞書欣出的歌曲也是由樂華協助，令過檔之說更加言之鑿鑿。而虞書欣最近在短短半個月內已官宣了4個代言，足證商業價值之高。