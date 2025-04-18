娛圈單打︱半澤奸角學扮乖 翻身復出博人Buy

44歲廣末涼子曾經係日本「透明感女神」，點知近年屢傳精神唔穩定，今次仲涉嫌喺醫院「出腳」踢傷護士，搞到被拉返差館。

廣末涼子喺臭格踎咗一排，聽講一個bra着成個星期，日前警方終於放人，佢一出警局見到長槍短炮等實，即刻切換苦笑mode，90度鞠躬道歉後速閃，連記者問嘢都懶理，上車快過AE86飄移。事後佢喺官網出po認低威，話「深刻反省」、「會負責任」云云，網民一睇就嗤之以鼻，尤其佢醜聞纍纍，之前偷食人夫廚師已經形象破產，網民普遍認為佢今鋪真係玩完，除非日本金魚腦症候群再次發作。

講到黑歷史清零，日本娛圈其實都算手鬆，除非好似中居正廣咁，明明斷正仲要死撐，搞到連電視台都一鑊熟，否則通常過冷河幾年就可以moon walk番出嚟。

好似話《半澤直樹》入面奸到入骨嘅香川照之，現實中一樣唔係善類，幾年前被爆性騷擾夜店媽媽桑，仲有扯頭髮相流出，跟手再傳劇組飯局毆打工作人員，結果？廣告劇集全cut，最後焗住做番佢嘅「祖業」歌舞伎避風頭。

消失幾年後，最近終於有動靜，佢主演收費台新劇《災》，雖然未算正式重返主流電視台，但點都算係試水溫第一步啦，最正係記者會上佢化身謙虛仔，睇嚟今次真係學精咗，唔敢再「大和田」上身，日後再憑《半澤直樹×》翻身都未可知。

不過講到寬容度，香港娛圈絕對係冠絕全球，某大台小生接二連三醉駕，難得電視台依然對佢不離不棄，反而有個甘草演員呻兩句，即被高層公開處刑「唔做就走」，嗱，呢啲咪係世界級雙標囉。