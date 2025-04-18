古佩玲「追星」美好回憶：喜歡一個人是很美好的事情

藝人古佩玲（Kelly）最近在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞中》扮演的「素素」變身追星女孩，原來戲外也喜歡追星，更在追星中得到幸福力量，治愈心靈，Kelly近日在社交網說：「這集《愛》的素素是追星女孩，拿到劇本時，很驚訝地發現素素其實也是我自己，也讓我找回了小時候那份感覺和那份美好的回憶。」

Kelly問網民當你在很不開心的時候，是甚麼治愈了你？並分享追星對她的意義：「如果說追星的意義是甚麼，我認為真正的意義不在於你仰望誰，而在於藉着那束星光，看清自己靈魂的缺口與光芒。喜歡一個人，欣賞一個人是一件很美好的事情。有時候你會發現在偶像的身上，發現你想要變成的樣子，在不如意的時候，帶給了我許多力量，讓我在這個危機四伏的世界裏勇敢奔跑。或許也在他們身上發現理想中的自己的影子，成為更可愛的自己。」

Kelly還記得當年第一次追星是韓國女團是f(x)，第一次追的演員是韓星鍾碩：「在我懵懵懂懂的時候，他們是獨屬的幸福在我成長的路上也給予了我能量。有些人在不經意間成為你的力量，那也請你相信，在某時某刻，你也曾稱為別人的力量。」